Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı, çocuğu olacak mı? Finali ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın finalinde neler olacak?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Dizi ile ilgili daha önce Ferit Korhan'ın iki çocuğunun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında anne olabilecek kadar ömrünün kalıp kalmadığını merak eden Seyran'ın gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide ölebileceği yönündeki birtakım spekülasyonlar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın çocuğu olacak mı, hamile mi? İşte, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran o ayrıntı…