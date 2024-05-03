Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:10
Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı, çocuğu olacak mı? Finali ifşa oldu! Yalı Çapkını'nın finalinde neler olacak?
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizide Seyran'ın hastalığının ciddi olduğu ortaya çıkmıştı. Anne olabilecek kadar ömrünün kalıp kalmadığını merak eden Seyran'ın gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akıbetinin nasıl olduğu merak ediliyor. Daha önce dizide Ferit'in iki çocuğu olduğu iddia edilmişti. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın çocuğu olacak mı, hamile mi? Ferit ile Seyran'ın çocuğu olacak mı? İşte, dizinin gerçek hikayesi ışığında tüm merak edilenler...