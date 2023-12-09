Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanıyorlar mı? Heyecanlandıran şok detay!

Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:40

Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin bu hafta ekrana gelen son bölümünde izleyicisini ekrana adeta kilitledi. Seyran ve Ferit cephesinde bir süredir gergin bir atmosfer hakimken durum boşanmaya kadar gidiyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden senaryolaştırılan dizinin yeni bölümünde SeyFer cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit'e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı? İşte, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran o ayrıntı…