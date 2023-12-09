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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanıyorlar mı? Heyecanlandıran şok detay!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:40

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanıyorlar mı? Heyecanlandıran şok detay!

Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin bu hafta ekrana gelen son bölümünde izleyicisini ekrana adeta kilitledi. Seyran ve Ferit cephesinde bir süredir gergin bir atmosfer hakimken durum boşanmaya kadar gidiyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden senaryolaştırılan dizinin yeni bölümünde SeyFer cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit'e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı? İşte, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran o ayrıntı…

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında yayımlanıyor. Dizinin son bölümlerinde Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit ve Seyran'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyordu. Diziden gelen son ön izlemede Seyran'ın Ferit'i öpmesi ikilinin barışacağı yönünde yorumlanırken kimileri bunu bir veda öpücüğü olarak değerlendirdi. Peki, Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit'e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı? İşte, dizinin gerçek hikayesi ışığında tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı?

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit, Seyran'ın yanına gidiyor. 'Barışacağız' diye diretirken Seyran ise boşanacağını söylüyor. Ferit de ısrarla 'beni seviyorsun, bana aşıksın, yaşadıklarımızı unutamazsın' diyor. Seyran ise bu haykırışa dayanamayıp Ferit'i öpüyor.

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı?

SEYRAN, FERİT'LE BARIŞACAK MI?

Öte yandan Suna ve Kaya ise evlilik kararı alıyor.Seyran bu karara karşı çıkıp kardeşine 'baba esaretinden kurtuldun koca esaretine mi yakalanmak senin hayalin, ateşe doğru uçuyosun ama kanatların bir gün yanacak' diyor. Suna da yanılıyorsun Seyran ateşin ta kendisi ben olacağım ben yakacağım diyor.

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit barışacak mı, Seyran Ferit’e geri dönecek mi? SeyFer aşkı bitti mi, boşanacaklar mı?

SEYRAN'DAN SÜRPRİZ ÖPÜCÜK

Yalı Çapkını dizisinin bu akşamki yeni bölümü öncesinde diziden sürpriz bir ön izleme geldi. Ön izlemede Ferit, yeniden Seyran'ın karşısına çıkıyor ve ona geri dönmesi için yalvarıyor. Seyran ise kararlı olduğunu ve boşanacaklarını söylüyor. Ancak Ferit'in devam eden ısrarlı konuşması ve söylediklerinden sonra Seyran bir anda Ferit'i öpüyor.

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