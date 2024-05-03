Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
13:47
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu başrollerinde buluşturan yapımda yeni bölüm öncesi ortaya atılan bir iddia, Seyfer hayranlarını hüzne boğdu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın hastalığının ciddi olduğu ortaya çıkmıştı. Hastalığının ne olduğu merak edilirken Seyran'ın öleceği yönündeki paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne, kanser mi, ölecek mi? İşte Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığının sebebi ve diziye dair merak edilenler…