Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sağlık durumu ve hastalığının sebebi ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyordu. Anne olabilecek kadar ömrünün kalıp kalmadığını merak eden Seyran'ın gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide ölebileceği yönündeki birtakım spekülasyonlar ortaya atıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne, kanser mi? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, ne olacak? İşte o detay…