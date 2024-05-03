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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:47

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu başrollerinde buluşturan yapımda yeni bölüm öncesi ortaya atılan bir iddia, Seyfer hayranlarını hüzne boğdu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın hastalığının ciddi olduğu ortaya çıkmıştı. Hastalığının ne olduğu merak edilirken Seyran'ın öleceği yönündeki paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne, kanser mi, ölecek mi? İşte Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığının sebebi ve diziye dair merak edilenler…

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın sağlık durumu ve hastalığının sebebi ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyordu. Anne olabilecek kadar ömrünün kalıp kalmadığını merak eden Seyran'ın gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide ölebileceği yönündeki birtakım spekülasyonlar ortaya atıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryolaştırılan dizide Seyran'ın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne, kanser mi? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, ne olacak? İşte o detay…

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Her hafta Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

SEYRAN'IN HASTALIĞI NE?

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın hastalığının sebebi ve hamilelik durumu ile ilgili merak uyandıran gelişmeler izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, defalarca ölümle burun buruna gelen Seyran'ın bu sefer ölebileceği yönündeki birtakım spekülasyonlar ortaya atıldı.

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Dizinin 68. Bölüm tanıtım fragmanında Seyran'ın doktorla konuşması ve daha sonra Suna'nın Seyran'a söyledikleri akıllardaki Seyran'ın ölebilme ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı ne, kanser mi? Şok detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Meğer...

Doktor'a "Anne olabilecek kadar vaktim var mı?" diye soru yönelten Seyran'ın hastalığının ne olduğu ve ne kadar süre hayatta kalacağı dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak.

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