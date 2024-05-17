Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
23:51
Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna'nın babası hakkında iddialar!
Her hafta cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı sorularına yanıt aranıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümle birlikte araştırmalara hız kazandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin orijinal hikayesinin nasıl seyrettiği de merak konusu. İşte, Yalı Çapkını Suna'nın babası hakkında o iddia!