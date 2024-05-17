Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine doğru adım adım ilerlemektedir. Seyran her ne kadar saklamaya çalışsa da Ferit büyük gerçeği öğrenmenin eşiğindedir.