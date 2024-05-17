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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna'nın babası hakkında iddialar!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 23:51

Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna'nın babası hakkında iddialar!

Her hafta cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı sorularına yanıt aranıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümle birlikte araştırmalara hız kazandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin orijinal hikayesinin nasıl seyrettiği de merak konusu. İşte, Yalı Çapkını Suna'nın babası hakkında o iddia!

Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

Yalı Çapkını Suna'nın babası kim son bölüm ardından araştırılıyor. Beril Pozam tarafından canlandırılan karakterde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaya'nın da dahil olduğu hikayede sırlar ortaya çıkıyor. Peki; Yalı Çapkını'nda Suna Kazım'ın kızı değil mi, kimin kızı?

Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir. Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister.

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Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

Yaşadığı onca sıkıntı ile baş etmekte zorlanan Seyran, Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Mezide'nin isteği şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın arifesindedir.

Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine doğru adım adım ilerlemektedir. Seyran her ne kadar saklamaya çalışsa da Ferit büyük gerçeği öğrenmenin eşiğindedir.

Yalı Çapkını’nda Suna Kazım’ın kızı değil mi, kimin kızı? Yalı Çapkını Suna’nın babası hakkında iddialar!

YALI ÇAPKINI'NDA SUNA KAZIM'IN KIZI DEĞİL Mİ?

Yeni bölümde Suna'nın babasının Kazım olmadığı yönünde bir ima yapıldı. Tayyar'ın Esme'ye kızını gördüm sana çok benziyor ama Kazım'a benzemiyor demesi gündem oldu.

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