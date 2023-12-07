Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizide yeni bölüm öncesi ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını şoka soktu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Ferit Korhan'ın iki çocuğunun olduğu iddia ediliyordu. Peki, Yalı Çapkını Ferit ile Seyran'ın çocuğu olacak mı? Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı? İşte, dinin gerçek hikayesi ışığında tüm merak edilenler...