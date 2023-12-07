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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını'nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:47

Yalı Çapkını'nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizide yeni bölüm öncesi ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını şoka soktu. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Ferit Korhan'ın iki çocuğunun olduğu iddia ediliyordu. Peki, Yalı Çapkını Ferit ile Seyran'ın çocuğu olacak mı? Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı? İşte, dinin gerçek hikayesi ışığında tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Dizi ile ilgili daha önce Ferit Korhan'ın iki çocuğunun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Peki, Yalı Çapkını Ferit ile Seyran'ın çocuğu olacak mı? Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı? İşte, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran o ayrıntı…

Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

YALI ÇAPKINI KONUSU
Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

YALI ÇAPKINI SEYRAN GERÇEKTE KİM?

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.

Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

FİNALİ İFŞA OLDU!

Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıkarken yeni bölümde yaşanacaklar kafaları karıştırdı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin dayandığı hikayenin gerçek bir temele sahip olduğunu belirtmişti.

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