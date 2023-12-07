Yalı Çapkını’nın sonu ifşa oldu! Yalı Çapkını Ferit ile Seyran’ın çocuğu olacak mı, Seyran hamile kalacak mı?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Dizi ile ilgili daha önce Ferit Korhan'ın iki çocuğunun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Peki, Yalı Çapkını Ferit ile Seyran'ın çocuğu olacak mı? Yalı Çapkını Seyran hamile kalacak mı? İşte, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran o ayrıntı…