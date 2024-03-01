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Haberler Fotohaber Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 19:40

Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Yan Oda dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Nazan Kesal, Melek Baykal gibi oyuncuları buluşturan yapımın tarihli tanıtımı yayınlandı. Yeni fragmanla dizinin yayın tarihi belli olurken konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı dizi; Sevgi ve Fikret'in ikinci baharını yaşama heyecanıyla attıkları imzadan sonra iki ailenin değişen dünyasını ele alıyor. Peki, Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

YAN ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu.

İki farklı ailenin aynı çatı altında yaşayacağı hikayeyi ele alan dizi, 6 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi'nin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

YAN ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin konusu şöyle,

Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır.

Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.

Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir.

En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)

Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

YAN ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda;

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi isimler yer alıyor.

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