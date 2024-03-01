Yan Oda dizisi oyuncuları ve konusu: Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:40
Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.