Yargı bu hafta var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak?

Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtı 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Pazar akşamlarının sevilen dizisi son olarak 77. bölümü ile ekrana gelmişti. Bu hafta yayınlanması beklenen Yargı 78. bölüm öncesi araştırmalar başladı. Peki, Yargı yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok, günü mü değişti? İşte, detaylar…