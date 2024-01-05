Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:30
Yargı bu hafta var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu hafta var mı yok mu, neden yok sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrollerinde buluşturan yapımda Ilgaz savcı ve Ceylin'in hikayesi anlatılıyor. Üçüncü sezonu ile her hafta pazar günleri ekrana gelen yapımın bu hafta 78. bölümü bekleniyordu. 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile kontrollerini yapan dizi severler "Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap buldu. Peki, Yargı 78. bölüm ne zaman yayınlanacak, yayın günü mü değişti?