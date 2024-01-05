Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yargı bu hafta var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:30

Yargı bu hafta var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu hafta var mı yok mu, neden yok sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrollerinde buluşturan yapımda Ilgaz savcı ve Ceylin'in hikayesi anlatılıyor. Üçüncü sezonu ile her hafta pazar günleri ekrana gelen yapımın bu hafta 78. bölümü bekleniyordu. 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile kontrollerini yapan dizi severler "Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap buldu. Peki, Yargı 78. bölüm ne zaman yayınlanacak, yayın günü mü değişti?

Yargı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu 7 Ocak 2024? Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti?

Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtı 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Pazar akşamlarının sevilen dizisi son olarak 77. bölümü ile ekrana gelmişti. Bu hafta yayınlanması beklenen Yargı 78. bölüm öncesi araştırmalar başladı. Peki, Yargı yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok, günü mü değişti? İşte, detaylar…

Yargı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu 7 Ocak 2024? Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti?

YARGI BU HAFTA VAR MI?
Yargı dizisi yeni yılın ilk haftası olması nedeniyle 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Onun yerine Kanal D yayın akışı listesinde saat 20:00'da Cehennem adlı sinema filmi yer alıyor.

Yargı yeni bölüm 14 Ocak Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu 7 Ocak 2024? Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti?

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024
08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber

20:00 Cehennem

22:45 Yargı tekrar

Yargı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu 7 Ocak 2024? Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti?

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Yargı yeni bölüm bu hafta var mı yok mu 7 Ocak 2024? Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti?

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

SON DAKİKA