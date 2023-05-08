Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yargı sezon finali ile ekranlara geldi. Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz Savcı karakterine ait cenaze töreni izleyenleri şoka uğrattı. 63. Bölüm sonrası Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuya dair dizinin yapımcısı ve oyuncularının sosyal medya hesapları kontrol ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı sorularına yanıt arıyor. Konuya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, yaşıyor mu? İşte, tüm merak edilenler…