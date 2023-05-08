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Haberler Fotohaber Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:21

Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz KayaKaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yargı sezon finali ile ekranlara geldi. Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz Savcı karakterine ait cenaze töreni izleyenleri şoka uğrattı. 63. Bölüm sonrası Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuya dair dizinin yapımcısı ve oyuncularının sosyal medya hesapları kontrol ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı Ilgaz KayaKaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı sorularına yanıt arıyor. Konuya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, yaşıyor mu? İşte, tüm merak edilenler…

Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yargı Ilgaz Kaya neden ayrıldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sezon finali ile ekranlara gelen yapımda Ilgaz Savcı'nın cenaze töreni şok etkisi yarattı. Eylül ayında yeni sezonu ile ekranlara gelecek yapım her hafta Pazar günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Son bölüm ardından Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi soruları araştırılıyor. Törenin rüya ya da sahte olması değerlendirilenler arasında. Peki, Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar…

Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

YARGI SEZON FİNALİ İLE EKRANLARA GELDİ!

63. bölümde sezon finali yapan Yargı dizisi her Pazar günü Kanal D ekranlarında yayımlanıyor. Dizinin son bölümünde Ilgaz Savcı'ya ait olduğu gösterilen cenaze töreni ve tabut izleyenleri şok etti.

Dizinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu hikayeden ayrıldı mı merak ediliyor.

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Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

YARGI ILGAZ KAYA SAVCI ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizinin son bölümünde ekranlara gelen cenaze töreni ve isminin yazılı olduğu tabut sonrası öldüğü düşünülen Ilgaz Kaya'nın ölüp ölmediği yeni sezonun ilk bölümü ile belli olacak.

Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

YARGI'NIN ILGAZ'I KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin oğlu olarak İzmir'de doğmuştur. Ortaokulu Özel Türk Koleji'rikan Koleji'nden mezun olarak lise diploması aldı. Daha sonra 2000 senesinde İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine eğitim aldı. Sinemaya başlayınca üniversite eğitimini yarım kaldı. Ancak 2007 senesinde mezun olabildi.

Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi? Şok sezon finali! Yargı Ilgaz Kaya – Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.
Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.

2008 yılında New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.

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