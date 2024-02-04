Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
15:17
Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı'nın Kubilay Amir'i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?
Yargı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapıma Kubilay Amir dahil oluyor. Metin Amir'in şehit olmasından sonra yerine gelen karaktere oyuncu Sermet Yeşil hayat veriyor. Bu noktada dizi takipçileri karakter ve oyuncu araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Yagı Kubilay Amir kimdir, Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, daha önce oynadığı diziler ve filmler...