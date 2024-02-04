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Haberler Fotohaber Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı'nın Kubilay Amir'i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 15:17

Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı'nın Kubilay Amir'i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

Yargı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapıma Kubilay Amir dahil oluyor. Metin Amir'in şehit olmasından sonra yerine gelen karaktere oyuncu Sermet Yeşil hayat veriyor. Bu noktada dizi takipçileri karakter ve oyuncu araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Yagı Kubilay Amir kimdir, Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, daha önce oynadığı diziler ve filmler...

Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

Yargı Kubilay Amir kimdir sorusu ile yeni karakter takip edilmeye başlandı. Kanal D'nin Pazar günü dizisi Yargı 81. bölüm ile izleyenleriyle buluşurken kadroya dahil olanlar dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Metin Amir'in yerine gelen ismin nasıl biri olacağı merak konusu. Peki; Yargı'nın Kubilay Amir'i Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...

Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

YARGI'DA 4 YENİ OYUNCU!

Yargı kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz Yargı'nın 4 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 81'inci bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Alican Yücesoy polis memuru Fırat, Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir'in şehit olmasından sonra yerine gelen Kubilay Amir karakterine hayat verecek.

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Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

YARGI KUBİLAY AMİR KİMDİR?

Emniyete yeni atanan Kubilay amir başta Eren olmak üzere herkesin kurulu düzenini değiştirecektir. Öte yandan adliyeye atanan yeni başsavcı Ertuğrul'un henüz daha kendisi gelmeden estirdiği rüzgar, alışık olunanın dışındadır.

Role Sermet Yeşil hayat veriyor.

Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

SERMET YEŞİL KİMDİR?

25 Mayıs 1977 Eskişehir doğumlu Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır.

Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yer almaktadır

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