Yargı Kubilay Amir kimdir? Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kaç yaşında, aslen nereli, dizileri neler?

YARGI KUBİLAY AMİR KİMDİR?

Emniyete yeni atanan Kubilay amir başta Eren olmak üzere herkesin kurulu düzenini değiştirecektir. Öte yandan adliyeye atanan yeni başsavcı Ertuğrul'un henüz daha kendisi gelmeden estirdiği rüzgar, alışık olunanın dışındadır.

Role Sermet Yeşil hayat veriyor.