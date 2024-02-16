Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:49
Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,
Yargı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapıma İclal Savcı dahil oluyor. Son bölümlerde Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'ın diziye girmesiyle Ilgaz Savcı kıskançlık krizine girmiş Ceylin ve Ilgaz'ın arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. İclal Savcı'nın gelmesiyle bu kez kıskançlık krizi sırası Ceylin'de. Fragmanda Ilgaz ile bir bağlantısı bulunduğu görülen İclal Savcı merak uyandırdı. Peki; Yargı İclal Savcı kimdir, Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, daha önce oynadığı diziler ve filmler.