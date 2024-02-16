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Haberler Fotohaber Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:49

Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

Yargı dizisinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Kanal D ekranlarında her hafta Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapıma İclal Savcı dahil oluyor. Son bölümlerde Ceylin'in eski sevgilisi Fırat'ın diziye girmesiyle Ilgaz Savcı kıskançlık krizine girmiş Ceylin ve Ilgaz'ın arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. İclal Savcı'nın gelmesiyle bu kez kıskançlık krizi sırası Ceylin'de. Fragmanda Ilgaz ile bir bağlantısı bulunduğu görülen İclal Savcı merak uyandırdı. Peki; Yargı İclal Savcı kimdir, Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, daha önce oynadığı diziler ve filmler.

Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı’nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

Yargı dizisinin yeni karakteri İclal merak ediliyor. Yeni savcı olarak diziye dahil olan İclal'in dizideki hikayesi, Ilgaz ile olan geçmişi ve Ceylin'le yaşayacağı krizler yeni bölümde belli olacak. İşte, Yargı'nın İclal Savcısı Defne Kayalar hakkında ayrıntılar

Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı’nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

YARGI'NIN YENİ SAVCISI DEFNE KAYALAR OLDU!

"Yargı" dizisine peş peşe yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin ekibine yeni bir savcı daha katılıyor. Ali Bilgin ile Beste Sultan'ın yönettiği, Sema Ergenekon'un yazdığı dizinin kadrosuna savcı İclal rolüyle ödüllü bir oyuncu katılıyor.

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Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı’nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Ankara'da 31 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelen Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuş ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yapmıştır.

Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı’nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004'te de Yazı Tura filminin yapımcılığını yapmıştır. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol almış, 2013 yılında ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer bulmuştur. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırmıştır ve daha sonra ana karakterlerden biri olmuştur. Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile 2014 yılının Aralık ayında evlenmiştir. 2015 yılında ise yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyaz perdeye geri dönmüştür.

Yargı’ya İclal Savcı geliyor: Ceylin kıskançlık krizine girecek! Yargı’nın İclal Savcısı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında?,

2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde yer alan Kayalar, 2021'de oldukça beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisinde yer almıştır. İnternet dizilerinde de boy gösteren Kayalar yakın zamanda Fi ve Bir Başkadır dizilerinde kendisinden söz ettirmiştir. Beyazperdede ilk kez 1999'da Salkım Hanımın Taneleri filminde seyirci karşısına çıkan Kayalar, yakın zamanda Aniden filminde canlandırdığı Reyhan karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştır. Son olarak karşımıza Kuş Uçuşu dizisiyle çıkmıştır.

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