Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:40

19 Mayıs Yarın okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs 2023 okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?

19 Mayıs'a saatler kala gündeme gelen bir konu da okulların bu tarihte açık olup olmadığı konusu oldu. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanan bu milli bayramımız bu yıl Cuma günü yani haftaiçine denk geliyor. Bu nedenle ise "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak seçimler dolayısıyla Pazartesi yurt içinde eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, 19 Mayıs yarın okul var mı, yok mu, Cuma günü okullar tatil mi? İşte o detaylar.