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Haberler Fotohaber 19 Mayıs Yarın okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs 2023 okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:40

19 Mayıs Yarın okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs 2023 okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?

19 Mayıs'a saatler kala gündeme gelen bir konu da okulların bu tarihte açık olup olmadığı konusu oldu. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanan bu milli bayramımız bu yıl Cuma günü yani haftaiçine denk geliyor. Bu nedenle ise "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak seçimler dolayısıyla Pazartesi yurt içinde eğitime bir gün ara verilmişti. Peki, 19 Mayıs yarın okul var mı, yok mu, Cuma günü okullar tatil mi? İşte o detaylar.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma okul var mı, yok mu, yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanan bu tarihe artık saatler kala öğrenciler ve veliler "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Eğer bu tarih resmi tatil olursa hafta sonuyla birleşecek ve öğrenciler eğitimlerine toplamda 3 gün mola vermiş olacak. Bu tarihte kısa tatil planı yapan binlerce vatandaş bulunuyor. Peki, 19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma okul var mı, yok mu, yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

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19 Mayıs’ta okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma okul var mı, yok mu, yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

2023 RESMİ TATİLLER

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

19 Mayıs’ta okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma okul var mı, yok mu, yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?

YARIN 19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple 2023 yılında 19 Mayıs cuma günü tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, noterler, aile hekimlikleri kapalı olacak.

19 Mayıs’ta okullar tatil mi, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Cuma okul var mı, yok mu, yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi?
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