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Haberler Fotohaber YARIN ANKARADA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara'da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 01:03

YARIN ANKARADA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara'da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt arıyor. Soğuk havaların etkili olduğu haftada kar yağışı beklenen illerde kar tatili beklenirken, binlerce öğrenci valilik açıklanlarını yakından takip ediyor. Kutup soğukları olarak adlandırılan bu havalarda buzlanma ve dona karşı uzmanlar uyarılarda bulunurken, son dakika Ankara'da okullar tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara’da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Valilik açıklaması ile tatil haberi bekleyen öğrenciler, soğuk havaların da etkisiyle beklenen kar yağışının ardından eğitim öğretime ara verilecek mi merak ediyor. Peki, Valilik açıklaması ile 12 Ocak Cuma günü Ankara'da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı? İşte, detaylar!

YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara’da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

ANKARA'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre; 11 Ocak Perşembe günü Başkent'te hava sıcaklığının gün içinde çok bulutlu ve 4 derece olması bekleniyor.

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YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara’da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

12 OCAK 2024 ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Cuma günü Ankara'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara’da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

YARIN ANKARADA’DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara’da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?
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