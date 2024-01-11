Giriş Tarihi: 11.01.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
01:03
YARIN ANKARADA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıklaması ile 12 Ocak CUMA Ankara'da okul tatil mi, son dakika açıklaması var mı?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt arıyor. Soğuk havaların etkili olduğu haftada kar yağışı beklenen illerde kar tatili beklenirken, binlerce öğrenci valilik açıklanlarını yakından takip ediyor. Kutup soğukları olarak adlandırılan bu havalarda buzlanma ve dona karşı uzmanlar uyarılarda bulunurken, son dakika Ankara'da okullar tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!