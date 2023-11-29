Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 17:22

Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

Yarın Balıkesir'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinli Köprüsü tamamen çöktü. Altınoluk Mahallesi'nde 110 ev ve iş yerini su bastı. Hal böyleyken şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Balıkesir Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 30 Kasım Perşembe Balıkesir'de okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte hava durumu ve tüm detaylar…

Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

30 Kasım Perşembe Balıkesir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası Balıkesir'de şiddetli yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Konu ile ilgili Balıkesir Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; yarın Balıkesir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 30 Kasım hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

BALIKESİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ! 110 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Balıkesir'in ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini arttıran yağış başta turistik Altınoluk Mahallesi olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası derelerde taşkınlar oldu, 110 ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi tahliye edildi.

Rüzgarda sürüklenen balıkçı tekneleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürüklenen ve içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen balıkçı teknesinin köprünün altına takıldıktan bir süre sonra alabora olup, battığı anlar yer aldı.

Sabah saatlerinde sağanak etkisini azaltırken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU'DAN AÇIKLAMA!

Bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Vali Ustaoğlu, "Dün geceden itibaren Körfez bölgemizde yoğun bir yağış meydana geldi. Şu an itibarıyla bulunduğumuz yerde yağış kesildi ama özellikle Kaz Dağları'nda yağış devam ediyor. Şu ana kadar bu bölgeye düşen yağış miktarı metrekareye yaklaşık 60 kilogram civarında.

Özellikle Kaz Dağları'na düşen yağış miktarı metrekareye 350 kiloyu geçti. Dere yataklarımız da taşma noktasına geldi. Burada başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere DSİ, AFAD, karayolları ekipler ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla gece saatlerinden itibaren mağduriyet yaşatan vatandaşlarımızı kurtarma adına çalışma yaptık. Dün gece itibarıyla bu sabaha kadar 11 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 110 civarında iş ve iş yerine su bastı" dedi.

Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

30 KASIM PERŞEMBE BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

30 Kasım Perşembe günü yani yarın Balıkesir'de okulların tatil durumu sorgulanıyor. Konu ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi.

Yağışların bu gece ve yarın sabaha kadar devam edeceğini bildiren Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ''İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum.

Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." açıklamasında bulundu.

Tatil kararı ile ilgili yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

30 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük haritali tahmin raoruna göre, 30 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de hafif sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının en düşük 9 en yüksek 19 derecek olacağı ön görülüyor.

SON DAKİKA