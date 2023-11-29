Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

Yarın Balıkesir'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinli Köprüsü tamamen çöktü. Altınoluk Mahallesi'nde 110 ev ve iş yerini su bastı. Hal böyleyken şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Balıkesir Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 30 Kasım Perşembe Balıkesir'de okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte hava durumu ve tüm detaylar…