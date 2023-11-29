Yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 30 Kasım Perşembe Balıkesir’de okul var mı yok mu, tatil mi?

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU'DAN AÇIKLAMA!

Bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Vali Ustaoğlu, "Dün geceden itibaren Körfez bölgemizde yoğun bir yağış meydana geldi. Şu an itibarıyla bulunduğumuz yerde yağış kesildi ama özellikle Kaz Dağları'nda yağış devam ediyor. Şu ana kadar bu bölgeye düşen yağış miktarı metrekareye yaklaşık 60 kilogram civarında.

Özellikle Kaz Dağları'na düşen yağış miktarı metrekareye 350 kiloyu geçti. Dere yataklarımız da taşma noktasına geldi. Burada başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere DSİ, AFAD, karayolları ekipler ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla gece saatlerinden itibaren mağduriyet yaşatan vatandaşlarımızı kurtarma adına çalışma yaptık. Dün gece itibarıyla bu sabaha kadar 11 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 110 civarında iş ve iş yerine su bastı" dedi.