Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

Yarın Eskişehir'de okullar tatil mi, Eskişehir'de kar tatili olacak mı sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken öğrenciler, ''27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Eskişehir Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Eskişehir kar tatili son durum…