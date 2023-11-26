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Haberler Fotohaber Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:08

Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji'den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

Yarın Eskişehir'de okullar tatil mi, Eskişehir'de kar tatili olacak mı sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken öğrenciler, ''27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Eskişehir Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Eskişehir kar tatili son durum…

Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, yarın yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarırken "27 Kasım Pazartesi Eskişehir'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler gözlerini Eskişehir kar tatili için valilikten gelecek açıklamalara çevirdi. Peki; Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAVA DURUMU UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den sarı kod uyarısı! 27 Kasım Pazartesi Eskişehir’de okul var mı yok mu?

27 KASIM PAZARTESİ ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Eskişehir'de pazartesi gününün parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 27 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Eskişehir Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Eskişehir'de okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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