Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:02

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

9 günlük bayram tatili geçtiğimiz günlerde başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Söz konusu tatilin hangi kurumları kapsadığını merak eden vatandaşlar yarın hastaneler açık mı, doktorlar çalışıyor mu sorularıyla konunun detaylarını incelemeye koyuldu. Bayramdan önce devlet hastaneleri ve özel hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar, 26-27 Haziran arefe günü hastane açık mı, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu diye araştırma yapıyor. İşte bayram tatilinde ve arefe günü hastanelerin çalışma durumu…