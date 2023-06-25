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Haberler Fotohaber Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:02

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

9 günlük bayram tatili geçtiğimiz günlerde başladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Söz konusu tatilin hangi kurumları kapsadığını merak eden vatandaşlar yarın hastaneler açık mı, doktorlar çalışıyor mu sorularıyla konunun detaylarını incelemeye koyuldu. Bayramdan önce devlet hastaneleri ve özel hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar, 26-27 Haziran arefe günü hastane açık mı, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu diye araştırma yapıyor. İşte bayram tatilinde ve arefe günü hastanelerin çalışma durumu…

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

Yarın hastaneler açık mı sorusuyla bayram tatilinde doktorların çalışma durumunu araştıran vatandaşlar konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu kurumlarında 9 günlük tatil yapılacağını duyurmasının ardından, 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu sorusu araştırmalar arasına girdi. Söz konusu tatilin sağlık kurumları için de geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. İşte devlet hastaneleri ve özel hastanelerin bayram tatilinde çalışma durumu…

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

YARIN VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.

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Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

26-27 Haziran tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. 26 Haziran Pazartesi günü eczaneler açık olacak. Arefe günü ise öğleden sonra eczaneler kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

26-27 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Yarın hastaneler açık mı? 26-27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler çalışıyor mu?

26-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI?

26-27 Haziran resmi tatil kapsamında değildir. Bu sebeple 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

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