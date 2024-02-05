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Haberler Fotohaber YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:03

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

Mübarek üç ayların gelişi ile birlikte kandil tarihleri gündeme geldi. Bu tarihleri dua ederek, namaz kılarak ve oruç tutarak geçirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet Dini Günler Takvimi ışığında tarihler belli oldu. 3 Şubat Salı günü idrak edilecek kandil öncesi yarın kandil mi, ne kandili araştırmaları başladı. İşte, 2024 Dini Günler Takvimi ile merak edilen soruların yanıtı…

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

Yarın kandil mi, ne kandili sorusu arama geçmişlerinde yerini aldı. İslam alemi için büyük önem ihya eden kandil günlerini boş geçmemek, ibadetlerini layığıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar için 2024 Dini Günler Takvimi ile kontroller yapılıyor. Peki; bugün kandil mi, ne kandili? İşte, yanıtı…

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
6 Şubat Salı yarın Miraç Kandili eda edilecek.

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YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Miraç Kandili olarak kabul gören Miraç Gecesi'nin önemli olarak kabul edilmesinin sebebi geçmişte meydana gelmiş bir olaydır. Miraç Gecesi'nde Hz. Muhammed (SAV) göğe yükselmiştir. Göğe yükseliş, Allah'ın emri ve dört büyük melek arasında yer alan Hz. Cebrail'in eşliğinde gerçekleşmiştir.

Allah tarafından Hz. Muhammed'e (SAV) sunulan bu yükseliş, toplamda iki aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamaların ilkine "İsra" ikincisine ise "Miraç" adı verilir.

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NE?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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