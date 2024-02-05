Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:03
YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi ile tarih belli oldu!
Mübarek üç ayların gelişi ile birlikte kandil tarihleri gündeme geldi. Bu tarihleri dua ederek, namaz kılarak ve oruç tutarak geçirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet Dini Günler Takvimi ışığında tarihler belli oldu. 3 Şubat Salı günü idrak edilecek kandil öncesi yarın kandil mi, ne kandili araştırmaları başladı. İşte, 2024 Dini Günler Takvimi ile merak edilen soruların yanıtı…