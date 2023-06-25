Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri de yarım gün çalışacak. Ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 27 Haziran Salı günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.