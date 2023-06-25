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Haberler Fotohaber Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:50

Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

Kurban Bayramı'nın idrak edileceği haftaya giriş yapmamızla birlikte, bayram sürecinde kargoların çalışma durumu araştırmalar arasına girdi. Yarın kargolar açık mı, arefe günü kargo firmaları çalışıyor mu gibi sorgulamalar artış gösterdi. Evrak ya da ürün teslimatı yapacak olanlar ve internetten alışveriş yapanlar yarın ve arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusuyla güncel açıklamaları takip ediyor. Peki, 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo ve kuryeler çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte konuya ilişkin açıklamalar…

Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı diye merak eden vatandaşlar firmaların açıklamalarını takip ediyor. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olsa da bayram tatili 9 gün oldu. Bu doğrultuda vatandaşlar yarın kargolar açık mı, arefe günü kargo firmaları çalışıyor mu diye araştırmaya koyuldu. Peki, 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo ve kuryeler çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte yanıtı.

Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

26 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ KARGO, POSTANE VE PTT'LER AÇIK MI?

26 Haziran günü özel kargolar çalışmaktadır. PTT ise devlet kurumu olduğu için tatildedir ve çalışmamaktadır.

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Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

27 HAZİRAN AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri de yarım gün çalışacak. Ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 27 Haziran Salı günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde kapalı olacak yani çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

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