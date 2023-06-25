Yarın kargolar açık mı? 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapıyor mu?

Kurban Bayramı'nın idrak edileceği haftaya giriş yapmamızla birlikte, bayram sürecinde kargoların çalışma durumu araştırmalar arasına girdi. Yarın kargolar açık mı, arefe günü kargo firmaları çalışıyor mu gibi sorgulamalar artış gösterdi. Evrak ya da ürün teslimatı yapacak olanlar ve internetten alışveriş yapanlar yarın ve arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusuyla güncel açıklamaları takip ediyor. Peki, 26-27 Mayıs arefe günü PTT, Aras, MNG, Yurtiçi kargo ve kuryeler çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte konuya ilişkin açıklamalar…