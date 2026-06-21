Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

YARIN OKUL VAR MI?

YKS sürecinde okul binalarında oluşan düzenleme, temizlik ve yeniden eğitim-öğretime hazırlık ihtiyacı bazı yıllarda yerel tatil kararlarını beraberinde getirebilmişti. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek olası açıklamaları yakından takip ediyor.

Ancak şu an için ülke genelini kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Tatil durumuna ilişkin kararlar genellikle il bazlı değerlendirmelerle veya yerel yönetimlerin önerileri doğrultusunda şekillenebiliyor. Bu yüzden özellikle okul yönetimlerinden ve valilik açıklamalarından gelecek bilgiler önem taşıyor.