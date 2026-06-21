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Haberler Fotohaber Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:07

Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

YKS 2026'nın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler 22 Haziran Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sınav sonrası oluşan yoğunluk ve okul binalarının kullanım durumu nedeniyle gözler Millî Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamalara çevrildi. Bu noktada yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor.

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Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte gündem bu kez okulların tatil durumuna çevrildi. 22 Haziran Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği, özellikle sınav sürecinde kullanılan okul binaları nedeniyle merak konusu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklama beklenirken, konuya ilişkin değerlendirmeler veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

YARIN OKUL VAR MI?

YKS sürecinde okul binalarında oluşan düzenleme, temizlik ve yeniden eğitim-öğretime hazırlık ihtiyacı bazı yıllarda yerel tatil kararlarını beraberinde getirebilmişti. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek olası açıklamaları yakından takip ediyor.

Ancak şu an için ülke genelini kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Tatil durumuna ilişkin kararlar genellikle il bazlı değerlendirmelerle veya yerel yönetimlerin önerileri doğrultusunda şekillenebiliyor. Bu yüzden özellikle okul yönetimlerinden ve valilik açıklamalarından gelecek bilgiler önem taşıyor.

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Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

OKULLARDA KARNE HEYECANI BAŞLADI

18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yaz tatili kısa süre içerisinde başlayacak. MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre okullar 26 Haziran Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karne heyecanı yaşayacak.

Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!

Bu nedenle bazı okullarda kurul toplantıları, karne ve belge hazırlıkları, öğretmen seminerleri ve yıl sonu hazırlıkları nedeniyle bu hafta ders işlenmeyecek. Ancak en doğru yanıtı almak için okul yönetimi ve sınıf öğretmenleriyle iletişime geçmek gerekiyor.

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