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Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:07
Yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? YKS sonrası gözler MEB duyurularında!
YKS 2026'nın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler 22 Haziran Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sınav sonrası oluşan yoğunluk ve okul binalarının kullanım durumu nedeniyle gözler Millî Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamalara çevrildi. Bu noktada yarın okul var mı, 22 Haziran Pazartesi okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor.