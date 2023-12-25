14 İlde okulların tatil olması haberi üzerine, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ile karşı karşıya gelen illerde yarın okullar tatil edilecek mi sorusu merak ediliyor. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler 26 Aralık Salı günü de okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Aralık Salı okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek?