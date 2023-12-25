Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 Aralık Pazartesi günü 14 ilde okullar tatil edildi. Bu durumda olumsuz hava koşulları devam ederken ikinci bir tatil haberi gelecek mi sorusu için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Meteoroloji "ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" konusunda uyarıda bulundu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?