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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:30

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 Aralık Pazartesi günü 14 ilde okullar tatil edildi. Bu durumda olumsuz hava koşulları devam ederken ikinci bir tatil haberi gelecek mi sorusu için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Meteoroloji "ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" konusunda uyarıda bulundu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

14 İlde okulların tatil olması haberi üzerine, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ile karşı karşıya gelen illerde yarın okullar tatil edilecek mi sorusu merak ediliyor. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler 26 Aralık Salı günü de okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Aralık Salı okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

METEOROLOJİ UYARDI KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Pazartesi günü ve Salı günü sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (25- 31 ARALIK 2023)

Hava sıcaklıklarının haftanın başlangıcından itibaren yaygın olarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

14 İLDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ!

25 Aralık pazartesi günü Ağrı, Ardahan, Artvin,Bingöl, Kastamonu, Bayburt, Erzurum, Karabük, Giresun, Erzincan, Van, Bitlis, Kars ve Tunceli'de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Peki, 26 Aralık Salı yarın da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edilecek?

26 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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