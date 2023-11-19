YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

20 Kasım günü olumsuz hava koşulları beklenmesi sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Öğrenci, öğretmen ile veliler ise detayları öğrenmek isteyerek yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım yarın okullar tatil mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;