YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları ve meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında pek çok ilin valilikleri tarafından eğitim kurumlarının tatil edilmesine ilişkin açıklamalar yapılıyor. 20 Kasım günü hangi illerde eğitim-öğretim kurumlarında eğitimin ertelendiğine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? sorularına yanıt aranıyor. Merak konusu olan yarın okullar tatil mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.