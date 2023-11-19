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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 22:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 22:38

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları ve meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında pek çok ilin valilikleri tarafından eğitim kurumlarının tatil edilmesine ilişkin açıklamalar yapılıyor. 20 Kasım günü hangi illerde eğitim-öğretim kurumlarında eğitimin ertelendiğine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? sorularına yanıt aranıyor. Merak konusu olan yarın okullar tatil mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

20 Kasım günü olumsuz hava koşulları beklenmesi sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Öğrenci, öğretmen ile veliler ise detayları öğrenmek isteyerek yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım yarın okullar tatil mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ.

Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

İSTANBUL ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'dun Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Kasım Pazartesi günü Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil ilan edildi. İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli kabul edilecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Bolu, Ankara, İstanbul yarın okul var mı, hangi illerde tatil var? Peş peşe açıklamalar geliyor!

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar yarın tatil edildi.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

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