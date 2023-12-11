Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 22:40

BİM AKTÜEL 12 ARALIK SALI YAYINDA! 🛒YARIN BİM aktüel kataloğu ile hangi ürünler satışta, indirimli ürünler var mı, neler?

Bim aktüel ürünler yayında! 12 Aralık Salı günü Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan her bir ürün yarın satışa çıkacak! Piyasa değerinin altında satışa sunulan ürünler, ekonomisini düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında aktüel birçok ürün raflarda satışa çıkarken, bu hafta teknolojik ürünlerin yanı sıra gıda ve bakliyat ürünleri de indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Aralık ayına giriş yapılmasıyla soğuk havaların etkisini azaltacak ısıtıcı ürünler de satışta olacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile yarın hangi ürünler satışta? İşte, Bim 12 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu!