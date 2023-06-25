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Haberler Fotohaber Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:41

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bayram tatili 9 güne uzatıldı ve milyonlarca vatandaş tatil yerlerine akın etmiş durumda. Kurban Bayramı 28 Haziran günü başlayacak ve 1 Temmuza kadar sürecek. Bu noktada 26 – 27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorulmakta. Kurban Bayramında otobüs, metro, otobüs, Marmaray, Ankaray, İZBAN ve Metrobüs ücretsiz olacak. Peki, yarın toplu ulaşım bedava mı? 26 – 27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylar

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi soruları yanıt arıyor. 28 Haziran ile 1 Temmuz günü toplu taşıma ücretsiz olacakken, arefe günü ve pazartesi toplu ulaşım bedavamı sorusu yanıt aramakta. Aynı zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bazı otoyollar ve köprüler de ücretsiz oldu.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

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