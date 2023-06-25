Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir Ankara’da metro, otobüs, Marmaray, Metrobüs 26 – 27 Haziran günü toplu ulaşım bedava mı, ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bayram tatili 9 güne uzatıldı ve milyonlarca vatandaş tatil yerlerine akın etmiş durumda. Kurban Bayramı 28 Haziran günü başlayacak ve 1 Temmuza kadar sürecek. Bu noktada 26 – 27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorulmakta. Kurban Bayramında otobüs, metro, otobüs, Marmaray, Ankaray, İZBAN ve Metrobüs ücretsiz olacak. Peki, yarın toplu ulaşım bedava mı? 26 – 27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylar