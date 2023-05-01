Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Bakan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un ayrıca "Adım adım dönüşüm süreci" başlığıyla paylaştığı görselde ise "Evinizi TOKİ ile dönüştürün" ifadeleriyle kampanyaya ilişkin bilgilere yer verildi.