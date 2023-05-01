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Haberler Fotohaber Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:29

Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yarısı Bizden kampanyasına başvurularının başladığını bildirdi. Kentsel dönüşüme destek olacak bu tarihi projede ilgi de oldukça yoğun. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşların evlerini yenilemelerinde büyük destek olacak projeye başvuruda bulunmak isteyenler şimdi detayları merak ediyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte Yarısı Bizden kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar.

Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yarısı Bizden kampanyası başvuruları başladı. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Hal böyleyken projeye başvuruda bulunmak isteyenler "Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara büyük destek olan Yarısı Bizden kampanyasına dair merak edilen o detaylar.

Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yarısı Bizden kampanyasına başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kurum paylaşımında "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

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Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi. Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Bakan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un ayrıca "Adım adım dönüşüm süreci" başlığıyla paylaştığı görselde ise "Evinizi TOKİ ile dönüştürün" ifadeleriyle kampanyaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek.

120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

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