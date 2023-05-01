Yarısı Bizden kampanyası detayları belli oldu! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yarısı Bizden kampanyasına başvurularının başladığını bildirdi. Kentsel dönüşüme destek olacak bu tarihi projede ilgi de oldukça yoğun. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşların evlerini yenilemelerinde büyük destek olacak projeye başvuruda bulunmak isteyenler şimdi detayları merak ediyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyası detayları ne, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte Yarısı Bizden kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar.