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Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası
Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:21
Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası
'Nevresimlerimi her hafta değiştiriyorum, yatağım tertemiz!' diyorsanız, uzmanların uyarılarını henüz duymamışsınız demektir. Yatak hijyeni sadece kılıf değiştirmekten ibaret değil; sağlığınızı doğrudan etkileyen ve her gece maruz kaldığınız o 10 görünmez temizlik hatasını keşfetmeye hazır mısınız?