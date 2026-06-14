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Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:21

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

'Nevresimlerimi her hafta değiştiriyorum, yatağım tertemiz!' diyorsanız, uzmanların uyarılarını henüz duymamışsınız demektir. Yatak hijyeni sadece kılıf değiştirmekten ibaret değil; sağlığınızı doğrudan etkileyen ve her gece maruz kaldığınız o 10 görünmez temizlik hatasını keşfetmeye hazır mısınız?

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Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Günümüzün en az üçte birini geçirdiğimiz, bedenimizi ve zihnimizi onardığımız "sığınağımız" olan yataklar, aslında sandığımız kadar steril olmayabilir. Nevresimlerimizi düzenli değiştirmek bir alışkanlık olsa da, asıl tehlike yatağın derinliklerinde, yastıkların dokusunda ve gözden kaçan o küçük detaylarda saklı.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 1: YATAĞI HEMEN TOPLAMAK

Nevresimleriniz pırıl pırıl olabilir, ama asıl mesele yatağın derinliklerinde saklı. Her gece yaklaşık 8 saatimizi yatakta geçiriyoruz. Peki, o 8 saati nerede harcıyoruz?

Gece boyunca biriken nemi hapsediyorsunuz. Çözüm: 30 dakika havalandırın.

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Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 2: YASTIKLARIN YIKANMAMASI

Yastık kılıfı kalkan görevi görür ama yastığın içine sızan teri engellemez. 6 ayda bir yıkayın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 3: YATAK KORUYUCU KULLANMAMAK

Yataklar yıkanamaz. Yatak koruyucu, yatağınızın "kalkanı" ve "uzun ömür garantisidir".

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 4: YATAĞI ÇEVİRMEMEK

Ağırlık merkezini değiştirmek, yatağın formunu ve hijyenini korur. 180 derece kuralını unutmayın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 5: YATAK BAŞLIĞINI İHMAL ETMEK

Tozun en çok sevdiği yer yatak başlıklarıdır. Vakumlamayı unutuyor olabilirsiniz.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 6: PİJAMA HİJYENİ

3-4 günden fazla aynı pijama ile yatmak, yatağınıza doğrudan bakteri transfer etmektir.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 7: EVCİL HAYVANLARIN YATAKTA UYUMA İZNİ

Patili dostlarımızın dışarıdan getirdiği her şey artık sizin yorganınızda.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 8: SÜPÜRME İHMALİ

Yatağı vakumlamak, akarların en büyük düşmanıdır. Ayda bir kez mutlaka süpürge başlığı ile temizleyin.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 9: NEM VE KÜF RİSKİ

Yatak odası nemliyse, yatağınız küf sporları için bir yuva olabilir. Nem giderici kullanın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

HATA 10: YANLIŞ YIKAMA DERECESİ

Nevresimleri 40 derecede yıkamak sadece koku giderir, bakterileri değil. En az 60 dereceyi hedefleyin.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

İŞTE TEMİZLİK TAVSİYELERİ

Karbonat Mucizesi:

Yatağınıza karbonat döküp 1 saat bekletin. Kokuları nasıl hapsolduğunu gördükten sonra inanamayacaksınız.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Doğal Koku Ritüeli:

Lavanta veya okaliptüs uçucu yağlarını nevresim spreylerinizde kullanarak uyku kalitenizi artırın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Doğru Nevresim Seçimi:

Nevresim seçiminde pamuk saten veya keten tercih edin. Teniniz ve yatağınız nefes alsın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Yastık Seçimi:

Yastıklarınızın da bir ömrü olduğunu biliyor muydunuz? (Ortalama 2 yıl).

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Oda Havası:

Yatmadan önce odayı tamamen havalandırmak, içerideki CO2 oranını düşürür ve derin uykuyu destekler.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Bu küçük değişiklikler, sabahları ne kadar zinde uyanacağınızı doğrudan etkileyecek. Bu listeyi uygulamaya başladığınızda, 1 hafta sonraki değişimi gözlemleyin.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

UYKUNUN KALİTESİNİ ARTIRAN 5 ALTIN KURAL

Sadece yatak temizliği yetmez! Peki, uykunuzun derinliğini artırmak için neler yapabilirsiniz?

1. Dijital Gün Batımı: Uyumadan 60 dakika önce ekranları (telefon/TV) kapatın. Mavi ışık, uykuyu başlatan melatonin hormonunun en büyük düşmanıdır.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

2. Oda Sıcaklığı (18°C Kuralı): Vücudumuz uykuya geçiş için hafif bir soğumaya ihtiyaç duyar. İdeal uyku odası sıcaklığı 16-19 derece arasıdır.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

3. Tutarlı Bir "Uyku Öncesi" Ritüeli: Her gece aynı 3 adımı yapın (Kitap okumak, hafif esneme, bitki çayı). Bu, beyninize "uyku vakti" sinyali gönderir.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

4. Kafein Kesim Saati: Kafeinin yarı ömrü 6 saattir. 16:00'dan sonra tükettiğiniz kahve, gece uykunuzun kalitesini fark etmeden düşürür.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

5. Karanlık ve Sessizlik: Gece lambası yerine tam karartma perdeleri kullanın.

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Unutmayın; yatak bir temizlik alanıdır, uyku ise bir iyileşme sürecidir. Bu 6 adımı bu gece uygulayın ve farkı sabah görün!

Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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