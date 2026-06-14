Yatağınızdaki görünmez tehlike: Nevresim değiştirmek yetmiyor! İşte en sık yapılan 10 hijyen hatası

Günümüzün en az üçte birini geçirdiğimiz, bedenimizi ve zihnimizi onardığımız "sığınağımız" olan yataklar, aslında sandığımız kadar steril olmayabilir. Nevresimlerimizi düzenli değiştirmek bir alışkanlık olsa da, asıl tehlike yatağın derinliklerinde, yastıkların dokusunda ve gözden kaçan o küçük detaylarda saklı.