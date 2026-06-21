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Giriş Tarihi: 21.06.2026 07:52

Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

Yaz mevsiminin en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan yaz gündönümü, günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu tarih olarak biliniyor. 21 Haziran'da yaşanan bu olay, Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcı kabul ediliyor. Bu kapsamda yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü soruları yanıt arıyor.

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Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

Her yıl 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla geldiği an olarak tanımlanıyor. Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken, gece süresi yılın en kısa seviyesine iniyor. En uzun gün bugün mü sorusuyla mercek altına alınan bu tarih gelip çatarken, bugünden itibaren günler yavaş yavaş kısalmaya, geceler ise uzamaya başlıyor.

Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle oluşan astronomik bir olaydır. Bu tarihte Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik açıyla ulaşır. Böylece yılın en uzun gündüzü yaşanır ve Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi resmen başlamış olur.

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Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

EN UZUN GÜN NEDEN 21 HAZİRAN'DA YAŞANIR?

Dünya'nın ekseninin yaklaşık 23,5 derece eğik olması nedeniyle yıl boyunca Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre Güneş'e en fazla eğilmiş konumda olur ve bu nedenle gündüz süresi maksimuma çıkar.

Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

21 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLUR?

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de günler yavaş yavaş kısalmaya başlar, geceler ise uzar. Ancak yaz sıcaklıkları bir süre daha etkisini sürdürmeye devam eder.

Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yaz gündönümü, hem astronomi hem de takvimsel olarak mevsimlerin dönüşüm noktalarından biridir. Birçok kültürde yazın başlangıcı olarak kabul edilir ve doğa döngüsünün önemli işaretlerinden biri sayılır.

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