Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri

Her yıl 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla geldiği an olarak tanımlanıyor. Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken, gece süresi yılın en kısa seviyesine iniyor. En uzun gün bugün mü sorusuyla mercek altına alınan bu tarih gelip çatarken, bugünden itibaren günler yavaş yavaş kısalmaya, geceler ise uzamaya başlıyor.