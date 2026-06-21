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Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri
Giriş Tarihi: 21.06.2026 07:52
Yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü? 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri
Yaz mevsiminin en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan yaz gündönümü, günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu tarih olarak biliniyor. 21 Haziran'da yaşanan bu olay, Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcı kabul ediliyor. Bu kapsamda yaz gündönümü nedir, en uzun gün bugün mü soruları yanıt arıyor.