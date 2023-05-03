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Haberler Fotohaber Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi
Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 14:59

Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

12 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlamıştı. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrencileri yaz tatili heyecanı sardı. Öğrenci, veli ve öğretmenler yaz tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ocak ayındaki yarı tatil iki hafta uzatılmıştı. Öğrenciler hem ikinci dönem derslerinin geç başlaması hem de 1 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde uygulanacak telafi programı sebebiyle" Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, Peki yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili 4 ay mı, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2023 yaz tatili tarihleri…

Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

Bütün bir dönemin yorgunluğunu atlatmak, dinlenmek, tatil yapmak isteyen öğrencileri mayıs ayına girdiğimiz bu günlerde, havaların ısınmasıyla birlikte tatil heyecanı sardı. Pek çok veli, öğretmen ve öğrenci "Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Özellikle tatil planı yapan ebeveynler yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün gibi soruları şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Yaz tatili ne zaman? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor?

Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin16 Haziran'da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.

Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
MEB tarafından yayınlanan takvime göre tatil tarihleri şöyle:

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanışı: 16 Haziran 2023

Okullarda yaz tatli 16 Haziran tarihinde başlayacak

Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 4 AY MI?

Yaz tatilinin uzatılması ya da kısaltılmasına ilişkin resmi kaynaklardan gelen bir açıklama bulunmamamktadır. normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 haziran'da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek.

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