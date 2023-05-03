Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

Bütün bir dönemin yorgunluğunu atlatmak, dinlenmek, tatil yapmak isteyen öğrencileri mayıs ayına girdiğimiz bu günlerde, havaların ısınmasıyla birlikte tatil heyecanı sardı. Pek çok veli, öğretmen ve öğrenci "Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Özellikle tatil planı yapan ebeveynler yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün gibi soruları şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Yaz tatili ne zaman? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor?