Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 takvimine göre eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte, 2023 MEB tatil bilgisi

12 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlamıştı. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrencileri yaz tatili heyecanı sardı. Öğrenci, veli ve öğretmenler yaz tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ocak ayındaki yarı tatil iki hafta uzatılmıştı. Öğrenciler hem ikinci dönem derslerinin geç başlaması hem de 1 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde uygulanacak telafi programı sebebiyle" Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, Peki yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili 4 ay mı, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2023 yaz tatili tarihleri…