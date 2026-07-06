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Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:37

Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili sürecinin ardından öğrenciler merakla "Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak?" soruları araştırıyor. MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılına dair yayımlanan kılavuz ile öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren tarihler netlik kazandı. İşte okulların açılış tarihi ve 2026-2027 döneme dair öne çıkan ilk detaylar...

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Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, sıcak yaz günlerinin devam ettiği bu dönemde okulların açılacağı resmi tarihi merakla araştırmaya başladı. 2026 - 2027 eğitim - öğretim takvimi, planlarını şekillendirmek isteyen öğretmenler ve velilerin yakın takibinde yer aldı. Böylece okulların açılış tarihi, uyum haftası planlaması ve ara tatil dönemleri ön plana çıktı.

Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

2026-2027 EĞİTİM- ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni dönemin, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte tamamlanması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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