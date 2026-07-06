Haberler
Fotohaber
Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:37
Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!
26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili sürecinin ardından öğrenciler merakla "Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak?" soruları araştırıyor. MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılına dair yayımlanan kılavuz ile öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren tarihler netlik kazandı. İşte okulların açılış tarihi ve 2026-2027 döneme dair öne çıkan ilk detaylar...