Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, sıcak yaz günlerinin devam ettiği bu dönemde okulların açılacağı resmi tarihi merakla araştırmaya başladı. 2026 - 2027 eğitim - öğretim takvimi, planlarını şekillendirmek isteyen öğretmenler ve velilerin yakın takibinde yer aldı. Böylece okulların açılış tarihi, uyum haftası planlaması ve ara tatil dönemleri ön plana çıktı.