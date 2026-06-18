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Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:16

Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

2025-2026 eğitim-öğretim döneminin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler heyecanla "Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?" sorularını sorguluyor. Karnelerin alınacağı Cuma günü ile öğrenciler hem yıl boyunca aldıkları notları öğrenecek hem de yaz tatili resmen başlamış olacak. MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tüm tarihler resmi olarak netleşmiş durumda.

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Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim ile yaz tatili tarihi netleşti. Yoğun sınav maratonları ve ders temposunun ardından öğrenciler heyecanla, karne günü ve okulların kapanacağı tarihe odaklanmış durumda. Son zil sesi ile sona erecek 2025-2026 döneminin ardından uzun bir dinlenme süreci öne çıkıyor.

Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

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Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KAÇ GÜN KALDI?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak. 18 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına 8 gün kaldı.

Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" yayımlandı. 14 Eylül Pazartesi tarihinde başlaması planlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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