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Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:16
Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!
2025-2026 eğitim-öğretim döneminin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler heyecanla "Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?" sorularını sorguluyor. Karnelerin alınacağı Cuma günü ile öğrenciler hem yıl boyunca aldıkları notları öğrenecek hem de yaz tatili resmen başlamış olacak. MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tüm tarihler resmi olarak netleşmiş durumda.