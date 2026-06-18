Yaz Tatili Tarihi 2026 | Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? MEB takvimi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim ile yaz tatili tarihi netleşti. Yoğun sınav maratonları ve ders temposunun ardından öğrenciler heyecanla, karne günü ve okulların kapanacağı tarihe odaklanmış durumda. Son zil sesi ile sona erecek 2025-2026 döneminin ardından uzun bir dinlenme süreci öne çıkıyor.