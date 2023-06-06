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Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:26

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Süper Lig'in 37. Haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yenen sarı kırmızılı takım, derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler transfer sezonu tarihlerini araştırmaya başladı. Bu noktada yaz transfer sezonu 2023 ne zaman başlıyor merak ediliyor. İşte, 2023-2024 Süper Lig'de transfer dönemi hakkında merak edilenler…

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

Süper Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray olurken ikinci ve üçüncü takımın kim olacağı merak edilirken 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün sürecek sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 17 Haziran – 8 Eylül 2023 arası yapılan yaz transfer dönemi, bu yıl için de merakla bekleniyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylar…

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

2023 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Haziran ayının da gelmesiyle transfer sezonu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

TFF AÇIKLADI!SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

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