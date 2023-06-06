SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?

Süper Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray olurken ikinci ve üçüncü takımın kim olacağı merak edilirken 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler Transfer sezonu ne zaman açılıyor, kaç gün sürecek sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl 17 Haziran – 8 Eylül 2023 arası yapılan yaz transfer dönemi, bu yıl için de merakla bekleniyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında detaylar…