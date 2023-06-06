Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:26
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
22:26
SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig’de transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?
Türkiye Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Süper Lig'in 37. Haftasında Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yenen sarı kırmızılı takım, derbinin ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler transfer sezonu tarihlerini araştırmaya başladı. Bu noktada yaz transfer sezonu 2023 ne zaman başlıyor merak ediliyor. İşte, 2023-2024 Süper Lig'de transfer dönemi hakkında merak edilenler…