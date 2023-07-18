Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar yazılım mühendisliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Yazılım mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, yazılım mühendisliği 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
10+0
|15
15
10
10
|7.180
10.800
13.811
17.900
|464,18355
508,36983
481,19047
464,22856
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
9+0
5+0
5+0
|10
9
5
5
|18.373
20.200
23.012
25.700
|436,45318
493,06369
462,46463
446,97454
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
7+0
5+0
5+0
|9
7
5
5
|30.800
34.400
35.603
34.800
|416,61367
474,08796
441,23153
429,13373
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|32.106
41.900
—
—
|414,71143
464,76933
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
6+0
8+0
—
|8
6
8
—
|38.923
45.300
55.725
—
|405,67083
460,68715
411,84949
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
6+0
6+0
|11
11
6
6
|39.331
42.200
41.966
42.600
|405,13990
464,44378
431,49729
415,35132
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
7+0
4+0
3+0
|7
7
4
3
|41.175
44.500
43.006
47.400
|402,80144
461,60694
429,97352
407,44936
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
9+0
5+0
5+0
|10
9
5
5
|41.611
45.300
43.111
47.200
|402,26869
460,69833
429,78789
407,82328
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|43.160
—
—
—
|400,41627
—-
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|44.298
—
—
—
|399,08506
—-
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
5+0
|9
9
6
5
|45.916
46.900
49.150
57.200
|397,17137
458,88855
420,95574
392,48123
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|47.286
49.300
52.335
50.500
|395,53548
456,00430
416,49863
402,68832
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|48.457
—
—
—
|394,14087
—-
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|48.920
—
—
—
|393,56979
—-
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|49.329
—
—
—
|393,04206
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|49.459
—
—
—
|392,87202
—-
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|53.611
58.700
—
—
|388,01663
445,25064
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|54.107
—
—
—
|387,46319
—-
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|11+0
10+0
5+0
4+0
|11
10
5
4
|54.844
55.400
55.141
58.100
|386,61801
448,97080
412,62570
391,14712
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|28+0
28+0
38+0
38+0
|28
28
38
38
|55.560
59.700
74.708
84.700
|385,83847
444,05369
387,70756
357,69872
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|55.899
70.400
—
—
|385,47820
431,72223
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|56.080
—
—
—
|385,27995
—-
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|56.209
67.200
—
—
|385,12237
435,52299
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|15+0
14+0
8+0
8+0
|15
14
8
8
|57.041
55.100
57.355
59.200
|384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|58.340
71.700
—
—
|382,82015
430,29567
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
20+0
—
—
|12
20
—
—
|59.124
67.700
—
—
|381,94500
434,95035
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
7+0
3+0
—
|8
7
3
—
|62.089
68.200
74.342
—
|378,81520
434,32238
388,15883
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|63.087
—
—
—
|377,74209
—-
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|64.055
—
—
—
|376,74295
—-
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
12+0
—
—
|9
12
—
—
|64.270
80.900
—
—
|376,52269
419,97165
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|65.271
—
—
—
|375,43516
—-
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|67.120
—
—
—
|373,54675
—-
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
5+0
—
—
|15
5
—
—
|68.323
81.900
—
—
|372,33992
418,82474
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|74.814
81.200
97.759
100.000
|365,85758
419,50970
362,67010
341,90930
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
6+0
12+0
4+0
|4
6
12
4
|75.326
94.900
101.087
92.700
|365,37035
404,91319
359,47823
349,16764
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59+0
54+0
33+0
5+0
|59
54
33
5
|75.767
75.600
78.088
61.100
|364,92955
425,85601
383,69153
386,93636
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|76.047
84.600
—
—
|364,66518
415,88329
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|77.477
—
—
—
|363,30204
—-
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|78.310
—
—
—
|362,47830
—-
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|82.315
92.200
108.689
121.000
|358,59686
407,73996
352,43243
324,26894
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|92.392
103.000
124.332
—
|349,59343
396,46069
339,33989
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
2+0
|10
10
10
2
|93.373
100.000
109.209
69.800
|348,74916
398,69665
351,94760
375,39326
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|94.274
108.000
126.289
137.000
|347,98582
390,95173
337,82377
312,88122
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
38+0
—
—
|33
38
—
—
|97.028
115.000
—
—
|345,68117
384,52639
—
—
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|98.525
—
—
—
|344,42840
—-
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0
29+0
27+0
—
|37
29
27
—
|102.478
121.000
165.162
—
|341,15096
379,29206
312,28742
—
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|104.346
—
—
—
|339,57940
—-
—
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|104.802
130.000
—
—
|339,19745
371,55107
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|112.104
166.000
195.805
280.000
|333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|113.992
—
—
—
|331,85923
—-
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0
35+0
16+0
15+0
|37
35
16
15
|125.895
134.000
157.524
245.000
|323,21990
368,03368
316,70543
262,77121
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|57+0
57+0
52+0
52+0
|57
57
52
52
|126.634
155.000
178.660
215.000
|322,70119
352,71142
305,03354
273,33698
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|126.767
143.000
161.234
168.000
|322,60667
361,45669
314,55442
293,95725
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59+0
59+0
54+0
54+0
|59
59
54
40
|127.769
169.000
259.267
Dolmadı
|321,88053
342,90804
272,57348
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.043
146.000
171.728
190.000
|321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
38+0
5+0
5+0
|38
38
5
5
|128.670
134.000
120.470
135.000
|321,26915
368,42520
342,33292
313,84396
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|130.002
—
—
—
|320,37470
—-
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
10+0
—
—
|15
10
—
—
|132.291
222.000
—
—
|318,85812
313,90867
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
—
—
|47
47
—
—
|137.812
163.000
—
—
|315,18426
346,55052
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
72+2
72+2
|72
72
74
74
|140.108
155.000
186.458
218.000
|313,70492
352,38354
301,24454
272,29046
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|141.653
—
—
—
|312,74445
—-
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|141.935
—
—
—
|312,55333
—-
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|142.641
—
—
—
|312,12025
—-
—
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|150.485
172.000
—
—
|307,41859
340,90816
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|151.333
—
—
—
|306,91402
—-
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0
51+0
9+0
5+0
|51
51
9
5
|153.489
185.000
207.143
230.000
|305,65904
333,15706
291,84495
267,59751
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2+0
5+0
—
—
|2
1
—
—
|155.293
—
—
—
|304,62213
—
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
9+0
|8
8
4
2
|156.587
214.000
271.116
Dolmadı
|303,93127
318,01429
268,85065
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
2+0
—
—
|3
2
—
—
|158.234
163.000
—
—
|302,96265
346,58556
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|162.793
—
—
—
|300,36978
—-
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
64+2
64+2
|62
62
66
66
|163.788
192.000
226.096
264.000
|299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|170.542
—
—
—
|296,27909
—-
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|18+0
10+0
—
—
|18
10
—
—
|176.971
236.000
—
—
|293,00448
307,60407
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|177.505
232.000
—
—
|292,73487
309,48048
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|59+0
54+0
7+0
8+0
|59
54
7
8
|189.975
213.000
193.678
234.000
|286,69594
318,48439
297,82440
266,42492
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|193.876
—
—
—
|284,92562
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|194.524
—
—
—
|284,64519
—-
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
—
—
—
|33
—
—
—
|202.595
—
—
—
|281,08802
—-
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
51
—
—
|203.062
218.000
—
—
|280,89235
315,71056
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|62
—
—
—
|278,16386
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|210.219
—
—
—
|277,84762
—-
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
10+0
10+0
10+0
|12
10
10
10
|221.847
253.000
294.505
232.000
|273,16259
300,30312
262,07339
267,18823
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|30+0
21+0
10+0
10+0
|30
21
10
10
|227.008
239.000
254.336
237.000
|271,12983
306,32100
274,19015
265,47145
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|64+0
55+0
—
—
|64
55
—
—
|228.435
253.000
—
—
|270,59882
300,40588
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
16+1
|17
17
17
7
|231.481
261.000
289.112
Dolmadı
|269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50+0
47+0
—
—
|50
39
—
—
|234.763
—
—
—
|268,19003
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|237.848
—
—
—
|267,06048
—-
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|85+0
76+0
—
—
|85
76
—
—
|240.597
260.000
—
—
|266,09829
297,70990
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
5+0
3+0
—
|8
5
2
—
|245.752
293.000
Dolmadı
—
|264,32343
285,58665
Dolmadı
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|246.720
—
—
—
|263,99028
—-
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|248.421
—
—
—
|263,39572
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|31+0
19+0
—
—
|31
17
—
—
|249.120
—
—
—
|263,15172
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0
—
—
—
|29
—
—
—
|249.255
—
—
—
|263,10682
—-
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|249.357
—
—
—
|263,07325
—-
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|250.645
255.000
237.597
226.000
|262,65596
299,69144
279,94722
269,19122
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|258.887
—
—
—
|259,95725
—-
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|260.433
—
—
—
|259,47047
—-
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
38+0
5+0
—
|42
38
5
—
|263.460
266.000
280.610
—
|258,50909
295,18065
265,99927
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|273.297
241.000
245.948
240.000
|255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|51+0
51+0
—
—
|51
32
—
—
|274.117
—
—
—
|255,23137
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|274.758
—
—
—
|255,03238
—-
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18+1
18+1
18+1
18+1
|19
19
19
19
|277.878
298.000
295.046
296.000
|254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|9+0
5+0
—
—
|9
4
—
—
|278.570
—
—
—
|253,88187
—
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0
34+0
28+0
36+0
|27
15
16
7
|282.525
—
Dolmadı
Dolmadı
|252,71395
—
Dolmadı
Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|287.535
297.000
287.851
276.000
|251,30029
284,12894
263,93529
253,99900
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|289.386
—
—
—
|250,76526
—-
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|15+1
15+1
—
—
|16
16
—
—
|298.857
269.000
—
—
|248,14720
294,15856
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42+0
34+0
—
—
|15
34
—
—
|Dolmadı
261.000
—
—
|Dolmadı
297,00850
—
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0
25+0
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|28+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|40+0
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|13+0
8+0
—
—
|1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
3+0
3+0
3+0
|—
1
1
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
5+0
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|12+0
14+0
8+0
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|7+0
9+0
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—