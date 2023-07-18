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Haberler Fotohaber Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:31

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar yazılım mühendisliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Yazılım mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, yazılım mühendisliği 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları

Yazılım mühendisliği 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türüne ihtiyaç duyuyor. Yazılım mühendisliği sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Sayısal bölümler arasında en fazla tercih edilen yazılım mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları 2023…

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
15+0
10+0
10+0		 15
15
10
10		 7.180
10.800
13.811
17.900		 464,18355
508,36983
481,19047
464,22856
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
9+0
5+0
5+0		 10
9
5
5		 18.373
20.200
23.012
25.700		 436,45318
493,06369
462,46463
446,97454
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
7+0
5+0
5+0		 9
7
5
5		 30.800
34.400
35.603
34.800		 416,61367
474,08796
441,23153
429,13373
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
7+0

 7
7

 32.106
41.900

 414,71143
464,76933
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
6+0
8+0
 8
6
8
 38.923
45.300
55.725
 405,67083
460,68715
411,84949
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
11+0
6+0
6+0		 11
11
6
6		 39.331
42.200
41.966
42.600		 405,13990
464,44378
431,49729
415,35132
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
7+0
4+0
3+0		 7
7
4
3		 41.175
44.500
43.006
47.400		 402,80144
461,60694
429,97352
407,44936
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
9+0
5+0
5+0		 10
9
5
5		 41.611
45.300
43.111
47.200		 402,26869
460,69833
429,78789
407,82328

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 43.160


 400,41627
—-
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 44.298


 399,08506
—-
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
9+0
6+0
5+0		 9
9
6
5		 45.916
46.900
49.150
57.200		 397,17137
458,88855
420,95574
392,48123
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0
7+0
5+0
5+0		 7
7
5
5		 47.286
49.300
52.335
50.500		 395,53548
456,00430
416,49863
402,68832
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 48.457


 394,14087
—-
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1


 41


 48.920


 393,56979
—-
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 49.329


 393,04206
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 49.459


 392,87202
—-
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 53.611
58.700

 388,01663
445,25064
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0


 8


 54.107


 387,46319
—-
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 11+0
10+0
5+0
4+0		 11
10
5
4		 54.844
55.400
55.141
58.100		 386,61801
448,97080
412,62570
391,14712
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 28+0
28+0
38+0
38+0		 28
28
38
38		 55.560
59.700
74.708
84.700		 385,83847
444,05369
387,70756
357,69872
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 55.899
70.400

 385,47820
431,72223
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 56.080


 385,27995
—-
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0

 8
8

 56.209
67.200

 385,12237
435,52299
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 15+0
14+0
8+0
8+0		 15
14
8
8		 57.041
55.100
57.355
59.200		 384,21195
449,27040
409,71356
389,59837
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 58.340
71.700

 382,82015
430,29567
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
20+0

 12
20

 59.124
67.700

 381,94500
434,95035
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
7+0
3+0
 8
7
3
 62.089
68.200
74.342
 378,81520
434,32238
388,15883
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 63.087


 377,74209
—-
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 64.055


 376,74295
—-
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
12+0

 9
12

 64.270
80.900

 376,52269
419,97165
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 65.271


 375,43516
—-
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2


 62


 67.120


 373,54675
—-
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
5+0

 15
5

 68.323
81.900

 372,33992
418,82474
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 74.814
81.200
97.759
100.000		 365,85758
419,50970
362,67010
341,90930
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
6+0
12+0
4+0		 4
6
12
4		 75.326
94.900
101.087
92.700		 365,37035
404,91319
359,47823
349,16764
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 59+0
54+0
33+0
5+0		 59
54
33
5		 75.767
75.600
78.088
61.100		 364,92955
425,85601
383,69153
386,93636
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 76.047
84.600

 364,66518
415,88329
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0


 5


 77.477


 363,30204
—-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0


 12


 78.310


 362,47830
—-
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 82.315
92.200
108.689
121.000		 358,59686
407,73996
352,43243
324,26894
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 92.392
103.000
124.332
 349,59343
396,46069
339,33989
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
10+0
2+0		 10
10
10
2		 93.373
100.000
109.209
69.800		 348,74916
398,69665
351,94760
375,39326
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 94.274
108.000
126.289
137.000		 347,98582
390,95173
337,82377
312,88122
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0
38+0

 33
38

 97.028
115.000

 345,68117
384,52639
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 98.525


 344,42840
—-
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0
29+0
27+0
 37
29
27
 102.478
121.000
165.162
 341,15096
379,29206
312,28742
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2


 62


 104.346


 339,57940
—-
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2
60+2

 62
62

 104.802
130.000

 339,19745
371,55107
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)		 SAY 20+0
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 112.104
166.000
195.805
280.000		 333,32295
344,77734
296,83810
252,73656
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 43+0


 43


 113.992


 331,85923
—-
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0
35+0
16+0
15+0		 37
35
16
15		 125.895
134.000
157.524
245.000		 323,21990
368,03368
316,70543
262,77121
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 57+0
57+0
52+0
52+0		 57
57
52
52		 126.634
155.000
178.660
215.000		 322,70119
352,71142
305,03354
273,33698
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 126.767
143.000
161.234
168.000		 322,60667
361,45669
314,55442
293,95725
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 59+0
59+0
54+0
54+0		 59
59
54
40		 127.769
169.000
259.267
Dolmadı		 321,88053
342,90804
272,57348
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.043
146.000
171.728
190.000		 321,69296
358,71367
308,70826
283,33620
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0
38+0
5+0
5+0		 38
38
5
5		 128.670
134.000
120.470
135.000		 321,26915
368,42520
342,33292
313,84396
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 5


 130.002


 320,37470
—-
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0
10+0

 15
10

 132.291
222.000

 318,85812
313,90867
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 45+2
45+2

 47
47

 137.812
163.000

 315,18426
346,55052
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 70+2
70+2
72+2
72+2		 72
72
74
74		 140.108
155.000
186.458
218.000		 313,70492
352,38354
301,24454
272,29046
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 6+0


 6


 141.653


 312,74445
—-
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 141.935


 312,55333
—-
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 142.641


 312,12025
—-
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2
60+2

 62
62

 150.485
172.000

 307,41859
340,90816
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 25


 151.333


 306,91402
—-
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0
51+0
9+0
5+0		 51
51
9
5		 153.489
185.000
207.143
230.000		 305,65904
333,15706
291,84495
267,59751
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 2+0
5+0

 2
1

 155.293


 304,62213
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 8+0
8+0
4+0
9+0		 8
8
4
2		 156.587
214.000
271.116
Dolmadı		 303,93127
318,01429
268,85065
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0
2+0

 3
2

 158.234
163.000

 302,96265
346,58556
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 34


 162.793


 300,36978
—-
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
64+2
64+2		 62
62
66
66		 163.788
192.000
226.096
264.000		 299,86182
329,14310
284,23046
257,20217
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0


 30


 170.542


 296,27909
—-
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 18+0
10+0

 18
10

 176.971
236.000

 293,00448
307,60407
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0
51+0

 51
51

 177.505
232.000

 292,73487
309,48048
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 59+0
54+0
7+0
8+0		 59
54
7
8		 189.975
213.000
193.678
234.000		 286,69594
318,48439
297,82440
266,42492
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 31+0


 31


 193.876


 284,92562
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 5


 194.524


 284,64519
—-
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0


 33


 202.595


 281,08802
—-
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0
51+0

 51
51

 203.062
218.000

 280,89235
315,71056
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 62


 278,16386
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0


 30


 210.219


 277,84762
—-
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
10+0
10+0
10+0		 12
10
10
10		 221.847
253.000
294.505
232.000		 273,16259
300,30312
262,07339
267,18823
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 30+0
21+0
10+0
10+0		 30
21
10
10		 227.008
239.000
254.336
237.000		 271,12983
306,32100
274,19015
265,47145
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 64+0
55+0

 64
55

 228.435
253.000

 270,59882
300,40588
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16+1
16+1
16+1
16+1		 17
17
17
7		 231.481
261.000
289.112
Dolmadı		 269,42399
297,30588
263,56325
Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 50+0
47+0

 50
39

 234.763


 268,19003
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0


 5


 237.848


 267,06048
—-
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 85+0
76+0

 85
76

 240.597
260.000

 266,09829
297,70990
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
5+0
3+0
 8
5
2
 245.752
293.000
Dolmadı
 264,32343
285,58665
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 15+0


 15


 246.720


 263,99028
—-
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 1+0
1+0

 1


 248.421


 263,39572
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 31+0
19+0

 31
17

 249.120


 263,15172
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0


 29


 249.255


 263,10682
—-
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 40+1


 41


 249.357


 263,07325
—-
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 250.645
255.000
237.597
226.000		 262,65596
299,69144
279,94722
269,19122
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 34


 258.887


 259,95725
—-
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 260.433


 259,47047
—-
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0
38+0
5+0
 42
38
5
 263.460
266.000
280.610
 258,50909
295,18065
265,99927
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 273.297
241.000
245.948
240.000		 255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0
51+0

 51
32

 274.117


 255,23137
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0


 42


 274.758


 255,03238
—-
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18+1
18+1
18+1
18+1		 19
19
19
19		 277.878
298.000
295.046
296.000		 254,08519
283,66909
261,93002
248,89081
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 9+0
5+0

 9
4

 278.570


 253,88187
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0
34+0
28+0
36+0		 27
15
16
7		 282.525

Dolmadı
Dolmadı		 252,71395

Dolmadı
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 287.535
297.000
287.851
276.000		 251,30029
284,12894
263,93529
253,99900
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0


 5


 289.386


 250,76526
—-
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15+1
15+1

 16
16

 298.857
269.000

 248,14720
294,15856
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 42+0
34+0

 15
34

 Dolmadı
261.000

 Dolmadı
297,00850
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0
25+0

 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 28+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 40+0


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 13+0
8+0

 1

 Dolmadı


 Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
3+0
3+0
3+0
1
1
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
5+0

 2


 Dolmadı


 Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 12+0
14+0
8+0
 2


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0


Dolmadı


 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 7+0
9+0

 5


 Dolmadı


 Dolmadı
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Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
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