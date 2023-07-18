Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:31

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Yazılım Mühendisliği Taban Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yazılım mühendisliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar yazılım mühendisliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Yazılım mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Yazılım mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, yazılım mühendisliği 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…