Giriş Tarihi: 06.02.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
16:39
YDS başvuru ücreti ve kılavuzu 2024 || ÖSYM ile YDS başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) için başvuru süreci başlıyor. Yüksek lisans, eğitim veya iş başvurusu için yabancı dildeki yetkinliklerini belgelemek isteyen adaylar ÖSYM ekranlarına yöneldi. YDS başvuru ücreti ve kılavuzu gündemde. https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden yapılacak işlemler takip ediliyor. Peki; YDS başvuru ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...