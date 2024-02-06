YDS başvuru ücreti ve kılavuzu 2024 || ÖSYM ile YDS başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024

YKS, KPSS, DGS, YDS, ALES gibi ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2024 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihi bilgilerine ÖSYM sınav takvimi üzerinden ulaşılıyor.

İşte, Yabancı Dil Sınavı (YDS-2024-1) başvuru takvimi...