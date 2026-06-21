YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS’nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda sona gelindi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ardından bugün Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir aşama olan YDT, yabancı dil puan türüyle tercih yapacak adaylar için belirleyici olacak. Adaylar sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini, soru sayısını ve sınav süresini yakından takip ediyor.