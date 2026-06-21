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YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS'nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 08:37
YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS'nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı
2026 YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün uygulanacak. Adaylar sınav saatini, kaç soru sorulacağını ve sınavın kaçta sona ereceğini merak ediyor. Bu kapsamda YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt ararken ÖSYM takvimi doğrultusunda sınavın süresi ve başlangıç saati belli oldu.