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Haberler Fotohaber YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS'nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 08:37

YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS'nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

2026 YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün uygulanacak. Adaylar sınav saatini, kaç soru sorulacağını ve sınavın kaçta sona ereceğini merak ediyor. Bu kapsamda YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt ararken ÖSYM takvimi doğrultusunda sınavın süresi ve başlangıç saati belli oldu.

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YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS’nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda sona gelindi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ardından bugün Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir aşama olan YDT, yabancı dil puan türüyle tercih yapacak adaylar için belirleyici olacak. Adaylar sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini, soru sayısını ve sınav süresini yakından takip ediyor.

YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS’nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 YDT, ÖSYM sınav takvimine göre bugün saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Adaylara sınav için toplam 120 dakika süre verilecek.

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YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS’nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

YDT'DE KAÇ SORU VAR?

Yabancı Dil Testi'nde adaylara İngilizce başta olmak üzere tercih ettikleri yabancı dilden toplam 80 soru yöneltilecek.

Bu sorular dil bilgisi, okuma ve kelime bilgisi alanlarını kapsayacak.

YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS’nin son oturumu bugün! İşte YDT sınav saati ve soru sayısı

YKS MARATONU TAMAMLANIYOR?

YDT'nin de tamamlanmasıyla birlikte 2026 YKS süreci resmen sona erecek. Adaylar artık sonuç ve tercih sürecine odaklanacak.

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