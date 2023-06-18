Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 06:46

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

Yabancı Dil Testi (YDT), 2023 YKS'nin son oturumu olarak bugün gerçekleştiriliyor. İlk iki oturuma giren ve sınavın son basamağını tamamlamaya hazırlanan adaylar YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor. 2 saat sürecek olan sınavda 80 sorudan sorumlu tutulacak olan adayların yabancı dil yeterlilikleri sorgulanacak. Bu testin sonucu diğer iki test sonucuna eklenerek üniversite tercihlerinde etkili olacak. Peki, 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak? İşte YDT sınav saati!