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Haberler Fotohaber YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 06:46

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

Yabancı Dil Testi (YDT), 2023 YKS'nin son oturumu olarak bugün gerçekleştiriliyor. İlk iki oturuma giren ve sınavın son basamağını tamamlamaya hazırlanan adaylar YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor. 2 saat sürecek olan sınavda 80 sorudan sorumlu tutulacak olan adayların yabancı dil yeterlilikleri sorgulanacak. Bu testin sonucu diğer iki test sonucuna eklenerek üniversite tercihlerinde etkili olacak. Peki, 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak? İşte YDT sınav saati!

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

YDT saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt arayan adaylar ÖSYM'nin sınav takvimini inceliyor. Bilindiği üzere sınav saatinden 15 dakika önce kapılar kapanıyor ve adaylar içeri alınamıyor. Bu nedenle adaylar sınavı kaçırmamak adına YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM YKS sınav takvimi ile oturumların başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Peki 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak? İşte YDT sınav saati…

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

YDT SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'nin üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmişti.

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YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

1.Oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü düzenlendi.

2.Oturum: AYT 18 Haziran Pazar) 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar) 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

YDT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YDT saat kaçta, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 YKS 3. Oturum YDT kaç soru kaç dakika olacak?

YDT KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru edatlar,3 Soru bağlaçlar,1 Soru belirleyiciler)
Boşluk Doldurma (5 Soru)
Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
Paragraf (15 Soru)
Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
Diyalog Tamamlama (5 Soru)
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

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