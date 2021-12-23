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Haberler FotoHaber YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 22:46

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek duası, verilen her türlü nimetten ötürü Allah'a (C.C) edilen şükür sözleridir. İslam dinince yemek ve rızık son derece önemlidir. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra yemek duası etmek de bir o kadar mühimdir. Yemek duası yemeğe başlamadan önce yemek bittikten sonra yapılmaktadır. Sofra duası olarak da adlandırılan yemek duası Türkçe anlamı, Arapça yazılışı için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun yemek duası Türkçe anlamı, Arapça okunuşu, faziletleri ve diğer merak edilen tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Müslüman âlemi için şükretmek çok önemlidir. Her türlü nimeti veren Allah'a (C.C) şükretmek amacıyla yapılan dualardan birisi de yemek duasıdır. Sofra duası olarak da adlandırılan kısa veya uzun yemek duası, yemeğe başlamadan ya da yemek bittikten sonra yapılabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yiyip içtikten sonra okuduğu yemek duası Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve faziletlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Nasıl Okunur?

Yemek ya da sofra duası olarak adlandırılan şükür sözleri yemekten önce veya sonra okunabilmektedir. Verilen her türlü nimetten ötürü Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler ve yemek duasını ezbere bilmeyenler duanın yanı sıra nasıl okunacağını da merak etmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) uyguladığı şekilde, verilen nimetler için Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler aşağıda yer alan duayı okuyabilirler.

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YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Ne Zaman Okunur?

Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra yemek duası okumak da oldukça önemlidir. Çünkü verilen her türlü nimetin sahibi Allah'a (C.C) şükretmenin önemi büyüktür. Dinimizde Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere büyük saygı gösterilir ve şükür çok önemli bir mefhumdur. Bu nedenle yemeğe Besmele ile başlanır ve yemek şükür ile bitirilir. Bu nedenle yemeğin sonunda sofra duası edilir ve ardından Allah'a bahşettiği nimetler için şükredilir.

YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Faziletleri

Yemek Duası rızkın bereketlenmesine, Allah'ın rızasına, şifaya ve afiyete vesile olur. Verdiği nimetler için Allah'a şükreden kimse Allah'ın sevdiği kulları arasına girer. Ayrıca doktorların önerdiği gibi yemeğe başlamadan önce bir müddet bekleyerek sağlığına da fayda sağlamış olur. Bununla birlikte, şükretmeyi ve rızkının kıymetini bilmeyi alışkanlık haline getiren kimse hayatın her alanında şükür sahibi olur.

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