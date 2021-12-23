YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek duası, verilen her türlü nimetten ötürü Allah'a (C.C) edilen şükür sözleridir. İslam dinince yemek ve rızık son derece önemlidir. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra yemek duası etmek de bir o kadar mühimdir. Yemek duası yemeğe başlamadan önce yemek bittikten sonra yapılmaktadır. Sofra duası olarak da adlandırılan yemek duası Türkçe anlamı, Arapça yazılışı için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun yemek duası Türkçe anlamı, Arapça okunuşu, faziletleri ve diğer merak edilen tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.