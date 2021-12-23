YEMEK DUASI OKUNUŞU - Kısa, Uzun Yemek Sofra Duası Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Yemek Duası Ne Zaman Okunur?

Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra yemek duası okumak da oldukça önemlidir. Çünkü verilen her türlü nimetin sahibi Allah'a (C.C) şükretmenin önemi büyüktür. Dinimizde Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere büyük saygı gösterilir ve şükür çok önemli bir mefhumdur. Bu nedenle yemeğe Besmele ile başlanır ve yemek şükür ile bitirilir. Bu nedenle yemeğin sonunda sofra duası edilir ve ardından Allah'a bahşettiği nimetler için şükredilir.