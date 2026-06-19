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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:47
YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?
TV8 ekranlarında hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında final heyecanı yaşanıyor. 19 Haziran 2026 Cuma günü ekrana gelen hafta finalinde yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olmak için topladıkları puanlarla mücadele edecek. İzleyiciler ise haftanın birincisinin kim olduğunu ve büyük ödülü kimin kazandığını merak ediyor. Final bölümünün ardından gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.