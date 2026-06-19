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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:47

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz'de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

TV8 ekranlarında hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında final heyecanı yaşanıyor. 19 Haziran 2026 Cuma günü ekrana gelen hafta finalinde yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olmak için topladıkları puanlarla mücadele edecek. İzleyiciler ise haftanın birincisinin kim olduğunu ve büyük ödülü kimin kazandığını merak ediyor. Final bölümünün ardından gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.

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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz’de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz'de bir haftalık rekabet bugün sona eriyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programında yarışmacıların aldıkları puanlar netleşirken, hafta finalinde birinci olan isim ve büyük ödülün sahibi araştırılmaya başlandı. Yemek performansları, sunumları ve misafirperverlikleriyle değerlendirmeye alınan yarışmacılar arasında kazananın kim olduğu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 19 Haziran 2026 hafta finali sonuçları...

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz’de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 19 Haziran 2026 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz’de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz’de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • Arzu Apaydın
  • Gülseren Aksoy
  • Ulaş Özkaya
  • Samet Altunel
  • Gönül Özcan
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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