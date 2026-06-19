YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 19 HAZİRAN 2026 | TV8 ile Yemekteyiz’de kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz'de bir haftalık rekabet bugün sona eriyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programında yarışmacıların aldıkları puanlar netleşirken, hafta finalinde birinci olan isim ve büyük ödülün sahibi araştırılmaya başlandı. Yemek performansları, sunumları ve misafirperverlikleriyle değerlendirmeye alınan yarışmacılar arasında kazananın kim olduğu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 19 Haziran 2026 hafta finali sonuçları...