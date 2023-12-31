Yengeç burcu yorumu 2024: Yengeç burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş, para

2024 YENGEÇ BURÇ YORUMU

Karşıt ilişkilerinizde uzun bir Plüton dönemi geçiriyorsunuz.

Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları sizi içsel yönlerinizle yüzleştiriyor. Kariyer konusunda iddialı atılımlar yapacaksınız.