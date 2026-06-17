Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:45

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

Birleşmiş Milletler verilerine göre, nüfusu 10 milyonu aşan yerleşim yerleri "mega kent" statüsünde değerlendiriliyor. Dünyanın en kalabalık 20 şehrinin sıralandığı listede, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul da kendine yer buldu. Peki, megakent İstanbul listenin kaçıncı sırasında yer alıyor?

  • ABONE OL
YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

Dünyanın en kalabalık şehirleri listesi yayınlandı. Tokyo 37 milyonu aşan nüfusuyla listenin zirvesindeki yerini korurken, ülkemizden de İstanbul sıralamada kendine yer buldu. İşte İstanbul'un yeri;

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

1- TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

2- DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

3- ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

4- DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

5- SAO PAULO

Ülke: Brezilya

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Güney Amerika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

6- MEXİCO CİTY

Ülke: Meksika

Nüfus: 22.1 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

7- KAHİRE

Ülke: Mısır

Nüfus: 21.7 milyon

Kıta: Afrika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

8-PEKİN

Ülke: Çin

Nüfus: 21.3 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

9- MUMBAİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 20.9 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

10- OSAKA

Ülke: Japonya

Nüfus: 19 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

11- NEW YORK CİTY

Ülke: ABD

Nüfus: 18.8 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

12- CHONGQİNG

Ülke: Çin

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

13- KARACHİ

Ülke: Pakistan

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

14- İSTANBUL

Ülke: Türkiye

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Asya-Avrupa

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

15- KİNŞASA

Ülke: Kongo

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Afrika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

16- LAGOS

Ülke: Nijerya

Nüfus: 15.4 milyon

Kıta: Afrika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

17- BUENOS AİRES

Ülke: Arjantin

Nüfus: 15.3 milyon

Kıta: Güney Amerika

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

18- KALKÜTA

Ülke: Hindistan

Nüfus: 15.1 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

19- MANİLA

Ülke: Filipinler

Nüfus: 14.4 milyon

Kıta: Asya

YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?

20- TİANJİN

Ülke: Çin

Nüfus: 14 milyon

Kıta: Asya

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA