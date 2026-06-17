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YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:45
YENİ: Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul listenin kaçıncı sırasında?
Birleşmiş Milletler verilerine göre, nüfusu 10 milyonu aşan yerleşim yerleri "mega kent" statüsünde değerlendiriliyor. Dünyanın en kalabalık 20 şehrinin sıralandığı listede, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul da kendine yer buldu. Peki, megakent İstanbul listenin kaçıncı sırasında yer alıyor?