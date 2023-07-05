SON DAKİKA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

Evde bakım maaşı temmuz zammı son dakika haberleri 2023 takip ediliyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğreniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen söz konusu yardım tutarı emekli ve memur maaşı üzerinde etkili olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile belli olan yeni zam oranından birçok kalem etkilenecek. Maaşlar Temmuz zammı ile yeniden hesaplanacak. Evde bakım maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? sorusu yanıt arıyor. Peki, evde bakım parası ne kadar olacak ne zaman yatacak, zam var mı? İşte, yanıtı…