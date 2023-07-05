Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:42
SON DAKİKA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!
Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranı Haziran enflasyonu ile tamamlanacak. Son enflasyon verisi 5 Temmuz Çarşamba günü belli oluyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın ardından pek çok kalemin maaş skalası yükseltiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından pek çok kalemde etili olan zam haberleri gelecek. Milyonlarca vatandaşın aylıklarını etkileyecek emekli memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…