Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:42

SON DAKİKA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranı Haziran enflasyonu ile tamamlanacak. Son enflasyon verisi 5 Temmuz Çarşamba günü belli oluyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın ardından pek çok kalemin maaş skalası yükseltiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilen evde bakım maaşı zammı var mı, ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından pek çok kalemde etili olan zam haberleri gelecek. Milyonlarca vatandaşın aylıklarını etkileyecek emekli memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023: Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

Evde bakım maaşı temmuz zammı son dakika haberleri 2023 takip ediliyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğreniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen söz konusu yardım tutarı emekli ve memur maaşı üzerinde etkili olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile belli olan yeni zam oranından birçok kalem etkilenecek. Maaşlar Temmuz zammı ile yeniden hesaplanacak. Evde bakım maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? sorusu yanıt arıyor. Peki, evde bakım parası ne kadar olacak ne zaman yatacak, zam var mı? İşte, yanıtı…

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023: Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023: Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla belirlenecek.

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023: Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Enflasyon verisi 5 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023: Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş yatan iller listesi SORGULA!

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

SON DAKİKA