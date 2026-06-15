YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en saygın gastronomi rehberlerinden biri olan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Kahveleri 2026' listesini yayınladı. Küba'dan Vietnam'a kadar dünya devlerinin kıyasıya yarıştığı prestijli listede, 500 yıllık mirasımız Türk kahvesi de adını ilk 10'a yazdırmayı başardı. İşte kahve tutkunlarının dilinden düşmeyecek o tarihi liste...