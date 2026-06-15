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Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:48

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi kahveleri 2026 listesi, küresel gastronomi rehberi 'TasteAtlas' tarafından paylaşıldı. Birbirinden lezzetli kahvenin bulunduğu sıralamada, 500 yıllık köklü mirasımız Türk kahvesi de kendine üst sıralarda yer buldu. Peki, Türk kahvesi kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi kahveleri…

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YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en saygın gastronomi rehberlerinden biri olan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Kahveleri 2026' listesini yayınladı. Küba'dan Vietnam'a kadar dünya devlerinin kıyasıya yarıştığı prestijli listede, 500 yıllık mirasımız Türk kahvesi de adını ilk 10'a yazdırmayı başardı. İşte kahve tutkunlarının dilinden düşmeyecek o tarihi liste...

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

65) Caffè Leccese

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YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

64) Caffè napoletano

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

63) Caffè alla nocciola

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

62) Kopi terbalik

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

61) Biedermeier Kaffee

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

60) Café Touba

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

59) Capo in B

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

58) Espresso Romano

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

57) Barbajada

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

56) Caffè breve

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

55) Blanco y negro

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

54) Kopi joss

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

53) Syrian coffee

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

52) Franziskaner

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

50) Kona coffee

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

49) Café del tiempo

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

48) Red Eye Coffee

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

47) Vietnamese Yogurt Coffee

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

46) Espressino

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

45) Caffè Americano

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

44) Mazagran

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

43) Yuanyang (Coffee with Tea)

YENİ LİSTE: Dünyanın en iyi kahveleri 2026 açıklandı! Türk kahvesi bakın kaçıncı sırada?

42) Café con miel

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