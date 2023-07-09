Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

2023 pasaport ücretleri, bu yıl içinde yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde pasaport harç ve defter bedeline uygulanan zamdan ötürü yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu diye merak ediliyor. Pasaport ücreti belgenin süresine göre değişiklik göstermekle birlikte defter bedeli her biri için aynı tutarda uygulanıyor. Peki; 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar? İşte zam sonrası güncel fiyat tablosu.
OCAK ZAMMI SONRASI PASAPORT HARÇ PULU ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;
|Süre
|Harç
|Defter
|Toplam
|6 Ay
|689,70 TL
|501,00 TL
|1.190,70 TL
|1 Yıl
|1.008,30 TL
|501,00 TL
|1.509,30 TL
|2 Yıl
|1.646,10 TL
|501,00 TL
|2.147,10 TL
|3 Yıl
|2.338,50 TL
|501,00 TL
|2.839,50 TL
|3+Yıl
|3.295,50 TL
|501,00 TL
|3.796,50 TL
TEMMUZ 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ
Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.
|Süre
|Harç
|Defter
|Toplam
|6 Ay
|1.034,55 TL
|501,00 TL
|1.535,55 TL
|1 Yıl
|1.512,45 TL
|501,00 TL
|2.013,45 TL
|2 Yıl
|2.469,15 TL
|501,00 TL
|2.970,15 TL
|3 Yıl
|3.507,75 TL
|501,00 TL
|4.008,75 TL
|3+Yıl
|4.943,25 TL
|501,00 TL
|5.444,25 TL
Yukarıdaki tutarlar, defter bedelinin 501 TL olarak sabit kalacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.