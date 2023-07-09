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Haberler Fotohaber Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:39

Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

2023 pasaport ücretleri, bu yıl içinde yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde pasaport harç ve defter bedeline uygulanan zamdan ötürü yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu diye merak ediliyor. Pasaport ücreti belgenin süresine göre değişiklik göstermekle birlikte defter bedeli her biri için aynı tutarda uygulanıyor. Peki; 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar? İşte zam sonrası güncel fiyat tablosu.

Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

Yurt dışına seyahat etmek için pasaport başvurusu yapmaya hazırlananlar yeni pasaport ücretleri ne kadar sorusuyla zam sonrası rakamları araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan yeni kararla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara zam geldi. Bu kapsamda pasaport defter bedeli ve harç ücretleri de artış gösterdi. Peki, 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar? İşte zamlı yeni pasaport ücretleri.

Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

PASAPORT HARÇ BEDELİ ARTTI!

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

VİZE ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vize harçları da yüzde 50 oranında artırıldı.

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Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

OCAK ZAMMI SONRASI PASAPORT HARÇ PULU ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 689,70 TL 501,00 TL 1.190,70 TL
1 Yıl 1.008,30 TL 501,00 TL 1.509,30 TL
2 Yıl 1.646,10 TL 501,00 TL 2.147,10 TL
3 Yıl 2.338,50 TL 501,00 TL 2.839,50 TL
3+Yıl 3.295,50 TL 501,00 TL 3.796,50 TL
Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

TEMMUZ 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 1.034,55 TL 501,00 TL 1.535,55 TL
1 Yıl 1.512,45 TL 501,00 TL 2.013,45 TL
2 Yıl 2.469,15 TL 501,00 TL 2.970,15 TL
3 Yıl 3.507,75 TL 501,00 TL 4.008,75 TL
3+Yıl 4.943,25 TL 501,00 TL 5.444,25 TL

Yukarıdaki tutarlar, defter bedelinin 501 TL olarak sabit kalacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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