Yeni pasaport ücretleri ne kadar? 6 aylık, 1, 2, 3, 5, 10 yıllık pasaport harç ücreti kaç TL, 2023 defter bedeli ne kadar?

PASAPORT HARÇ BEDELİ ARTTI!

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vize harçları da yüzde 50 oranında artırıldı.