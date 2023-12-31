Burç Yorumları 2024: Aşk, iş, para gibi konularda yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte 2024 yeni yıl burç yorumları

2024 OĞLAK BURCU YORUMU

Oğlaklar için kariyer odaklı bir yıl olacak

Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolcukta emin adımlarla ilerlerken, sorunlarla baş etmeyi artık öğrendiniz. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşirken, kariyer planlarınız ön planda olacak. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. 8 Nisan'da Güneş tutulması ve Merkür retrosu Koç burcunda oluşuyor.

ARTIK DAHA SOSYALSİNİZ

Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve bazı eski olayları kafanızda bitirme kararları alacaksınız. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konuya takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz. 19 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

GERÇEK YÜZLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. 2 Ekim'de güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açık bir yıl sizi bekliyor.

TAKINTILARDAN VAZGEÇMELİSİNİZ

Tutucu ve geleneksel yapıları ile güçlü bir irade sergilerler. Çevresindeki herkesin saygısını kolayca kazanırlar. Yaşamlarında hiçbir şeyi şansa bırakmadıkları için, hesapçılıkları ile tanınırlar. Gelişigüzel bir düzen onları rahatsız eder. Sabırlı oldukları için uzun müddet sonra hastalıkları bir anda çıkar. Eski sorunlarınızı gözden geçirmelisiniz. Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli olmanızda yarar var. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden gözden geçirin.