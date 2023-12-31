Burç Yorumları 2024: Aşk, iş, para gibi konularda yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte 2024 yeni yıl burç yorumları

2024 YAY BURCU YORUMU
2024'te daha seçici davranacak ve sağlam ilişkiler kurma yönünde gerekli adımları atacaksınız.
Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Kendinize özgü felsefeniz ve partnerinize oldukça ilginç gelen tarzınızla yaşamak çok zordur. Hızlı hareket ederek romantik bir gecenin sonunda kendinizi onun kollarında bulabilirsiniz. Seçtiğiniz kişi, bir Yaysa onun asla sıradan olmayacağından emin olabilirsiniz. Her iki cinsi de sıcakkanlı, cesur ve çapkındır. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
DUYGULARINIZ YOĞUNLAŞIYOR
Çevrenin desteğiyle güçlü organizasyonların altına imza ve yeni yapıtlar ortaya çıkaracaksınız. 8 Nisan Güneş tutulması Retro Merkür'le birlikte Koç burcunda gerçekleşiyor. Güzel konuşmalarınızla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Aşk duygularınız, yine çok yoğun. Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor. Beklemediğiniz maceralar aniden kapınızı çalarken, bu ilişkilerin saman alevi gibi bitmesini de engelleyemeyeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz.
HIRSLARA GEM VURUYORSUNUZ
Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de yer vermeyi düşünüyorsanız yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Ailevi değerleriniz önem kazanıyor. Duygusal hatalarınızla yüzleşiyorsunuz. 2 Ekim'de Terazi burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek ve daha seçici olacaksınız.
GEÇMİŞE ÇİZGİ ÇEKME VAKTİ
Yaşamın enerji topu olan hareketli Yayların vücutları çok sağlamdır. Genelde spor yaptıklarından yaşlandıkları zaman sağlık sorunları olmaz. Hareketli sosyal yaşamları onları dinç tutar. Kendilerine çok dikkat ederler, kolay hastalanmazlar. Hastalandıkları zaman, işin espri yönünü bularak etrafa naz yaparlar. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, onları ihmal etmeyerek tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.