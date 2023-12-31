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Haberler Fotohaber Burç Yorumları 2024: Aşk, iş, para gibi konularda yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte 2024 yeni yıl burç yorumları
Giriş Tarihi: 31.12.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 00:50

Burç Yorumları 2024: Aşk, iş, para gibi konularda yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte 2024 yeni yıl burç yorumları

Yeni bir yılı karşılamak için geri sayıma başladığımız şu günlerde yıllık burç yorumları yeni yıla umutla bakan herkes tarafından merakla inceleniyor. Değişime ayak uydurmakla ve mücadeleyle tamamladığımız 2023 yılında gezegenlerin hareketliliği ön plana çıktı. Zodyak kuşağındaki tüm burçları etkisi altına alan bu hareketlilik 2024 yılında da etkisini gösterecek. Peki, yeni yılda burçları neler bekliyor? Astrolog Filiz Özkol yorumladı! İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl burç yorumları.

Burç Yorumları 2024: Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl yorumları

Bilindiği üzere gökyüzünde yaşanan olaylar burçları doğrudan etkiliyor. Astrolojiye ilgisi olanlar retro, tutulma ve benzeri gök hareketliliklerini yakından takip ediyor. Bu noktada yeni yılda burçları ve yükselen burçları nelerin beklediğini merak edenler şimdiden araştırmalara başladı. Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl burç yorumları ve Astrolog Filiz Özkol'un tüm burçlara ilişkin 2024 yorumu…

Burç Yorumları 2024: Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl yorumları

2024 OĞLAK BURCU YORUMU

Oğlaklar için kariyer odaklı bir yıl olacak

Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolcukta emin adımlarla ilerlerken, sorunlarla baş etmeyi artık öğrendiniz. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşirken, kariyer planlarınız ön planda olacak. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. 8 Nisan'da Güneş tutulması ve Merkür retrosu Koç burcunda oluşuyor.

ARTIK DAHA SOSYALSİNİZ

Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve bazı eski olayları kafanızda bitirme kararları alacaksınız. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konuya takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz. 19 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

GERÇEK YÜZLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. 2 Ekim'de güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açık bir yıl sizi bekliyor.

TAKINTILARDAN VAZGEÇMELİSİNİZ

Tutucu ve geleneksel yapıları ile güçlü bir irade sergilerler. Çevresindeki herkesin saygısını kolayca kazanırlar. Yaşamlarında hiçbir şeyi şansa bırakmadıkları için, hesapçılıkları ile tanınırlar. Gelişigüzel bir düzen onları rahatsız eder. Sabırlı oldukları için uzun müddet sonra hastalıkları bir anda çıkar. Eski sorunlarınızı gözden geçirmelisiniz. Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli olmanızda yarar var. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden gözden geçirin.

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Burç Yorumları 2024: Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl yorumları

2024 YAY BURCU YORUMU

2024'te daha seçici davranacak ve sağlam ilişkiler kurma yönünde gerekli adımları atacaksınız.

Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Kendinize özgü felsefeniz ve partnerinize oldukça ilginç gelen tarzınızla yaşamak çok zordur. Hızlı hareket ederek romantik bir gecenin sonunda kendinizi onun kollarında bulabilirsiniz. Seçtiğiniz kişi, bir Yaysa onun asla sıradan olmayacağından emin olabilirsiniz. Her iki cinsi de sıcakkanlı, cesur ve çapkındır. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

DUYGULARINIZ YOĞUNLAŞIYOR

Çevrenin desteğiyle güçlü organizasyonların altına imza ve yeni yapıtlar ortaya çıkaracaksınız. 8 Nisan Güneş tutulması Retro Merkür'le birlikte Koç burcunda gerçekleşiyor. Güzel konuşmalarınızla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Aşk duygularınız, yine çok yoğun. Arzularınız baskın çıkacak ve gözü kara aşklar sizi bekliyor. Beklemediğiniz maceralar aniden kapınızı çalarken, bu ilişkilerin saman alevi gibi bitmesini de engelleyemeyeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz.

HIRSLARA GEM VURUYORSUNUZ

Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de yer vermeyi düşünüyorsanız yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Ailevi değerleriniz önem kazanıyor. Duygusal hatalarınızla yüzleşiyorsunuz. 2 Ekim'de Terazi burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek ve daha seçici olacaksınız.

GEÇMİŞE ÇİZGİ ÇEKME VAKTİ

Yaşamın enerji topu olan hareketli Yayların vücutları çok sağlamdır. Genelde spor yaptıklarından yaşlandıkları zaman sağlık sorunları olmaz. Hareketli sosyal yaşamları onları dinç tutar. Kendilerine çok dikkat ederler, kolay hastalanmazlar. Hastalandıkları zaman, işin espri yönünü bularak etrafa naz yaparlar. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, onları ihmal etmeyerek tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

Burç Yorumları 2024: Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl yorumları

2024 TERAZİ BURCU YORUMU

Hayatınızda birçok konuda değişime hazır olun. Değerleriniz yükselişe geçiyor. Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmiş yıllarda birçok hayal kırıklığı yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz.

Yaşam değerleriniz yükseliyor. Yaşamı sorgularken kafanızdaki soruların cevabını da bulacaksınız. 25 Mart Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana. Çünkü başrolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Aşk ve duygusal konulara hakimsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize. Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir.

AYRILIKLARA DİKKAT

Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Bu büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

KÖKLÜ KARARLAR ZAMANI

18 Eylül'de Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşiyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. 2 Ekim Güneş tutulması Terazi burcunda yani sizin kişisel evinizde gerçekleşiyor. Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. Derin bir sorgulama içindesiniz.

İLGİSİZLİK HASTA EDİYOR

Terazi bir denge burcudur. Önemsiz bir dengesizlik bile hassas vücutlarını alt üst etmeye yeterlidir. Hastalıkları sırasında yoğun ilgi beklerler. Aradıkları ilgiyi bulamadıkları zaman, huysuzlaşarak daha çok hastalanırlar. İç dünyasında dalgalanmalar yüzünden, baş ağrısı ve aşırı yemek eğilimi gösterirler. Sinir sistemleri midelerini etkilediği için midedeki asit fazlalığını fosfor içerikli yiyeceklerle dengelemelidirler. Ön planda olan eğlence yaşamınız ve zevkleriniz nedeniyle rahatsızlıklar meydana gelebilir. İstemediğiniz halde vücudunuz yağlanabilir ve kan tablonuz bozulabilir. Dişleriniz ve kemiklerinizi sağlamlaştırıcı vitaminlerinizi almalısınız. Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bu arada, ağır yükler kaldırmamaya özen gösterin, bileklere dikkat edin.

Burç Yorumları 2024: Yeni yılda burçları neler bekliyor? İşte aşk, iş, para konularında 2024 yeni yıl yorumları

2024 AKREP BURCU YORUMU

Hırslarınız kişisel gelişiminizi hızlandırıyor. Tek hedefiniz başarılı olmak

Güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumakta zorlanabilirsiniz. Tutulmalar, kişiliğiniz ve ilişkilerinizi önemli bir şekilde etkileyecek. Hırslar daima kişisel gelişiminizle yarışacak. Kimin galip geleceğini ilerleyen aylar gösterecek ve her şeyiyle gizemli bir yıl sizi bekliyor. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda on ikinci ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir.

UYUM SİZİN İÇİN ÖNEMLİ

Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. 8 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması Merkür retrosuyla birlikte gerçekleşiyor. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Artık uyum istiyorsunuz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Yaşamınıza kendi damganız vuracaksınız. 18 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Tutkular ve duygular ortaya çıkacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. 2 Ekim'de Güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Duygusal geçmişinizi gözden geçirmek için önemli bir dönem. Yoğun tutkularınız ön planda olacak.

İNSANLARI ÇEKİYORSUNUZ

Açığa çıkaramadıkları duyguları yüzünden bedenlerini harap ederler. Akreplerin cinsiyet hormonları herkesten çok daha fazla çalışır. Vücutlarındaki elektriksel potansiyel nedeniyle, bulundukları ortamda insanları kendilerine mıknatıs gibi çekerler. Hastalık konusunda sabırsızdır. Acıya onun kadar dayanıklı çok az kişi görülür. Alınabilecek en etkili ilaçları hiç çekinmeden alırlar. İradelerine çok güvenir ve beyin gücü ile kendilerini iyileştirirler. Bu yıl sağlığınızla ilgili ilginç durumlar söz konusu olacak. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, önemli bir iyileşme olacağını göreceksiniz. Ağır yiyeceklerden uzak kalmalı ve kalori dengenizi korumalısınız. Olaylara olumlu bakabilirsiniz. Takıntılarınızdan kurtuluyorsunuz.

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