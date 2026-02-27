YEPYENİ CUMA MESAJLARI 2026 | Hadisli, dualı, kısa ve uzun mesajlarla Cumanız Mübarek Olsun!

"İyiliklerin fidan olup kök saldığı, tövbelerin kabul kapısının açık olduğu bu günde, dualarınızda yer almak dileğiyle. Mübarek Cumalar."

"Gözden akan bir damla yaş kadar saf, gönülden çıkan bir Fatiha kadar kabul olsun dualarınız. Cuma'nın rahmeti üzerinize olsun."