Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞVURU ŞARTLARI, KREDİ MİKTARI VE ÖDEME PLANI

Yerinde Dönüşüm projesinde yapısını kendi yapmak isteyenlere destek verilecek mi?

Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde kredi ödemeleri nasıl olacak?

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.

Yerinde Dönüşüm projesinden kimler, hangi koşullarda yararlanabilecek?

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.