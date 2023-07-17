Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

Yerinde Dönüşüm başvuru dönemi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje depremden etkilenen 11 ilde etkili olacak. Bakan Mehmet Özhaseki, "11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız" açıklamasını yaptı. 2023 Yerinde Dönüşüm projesi başvuru şartları nedir, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. 17 Temmuz itibarıyla başlayan başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Peki, Yerinde Dönüşüm Projesi nedir, hangi illerde var? İşte, tüm merak edilenler…