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Haberler Fotohaber Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:48

Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

Yerinde Dönüşüm başvuru dönemi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje depremden etkilenen 11 ilde etkili olacak. Bakan Mehmet Özhaseki, "11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız" açıklamasını yaptı. 2023 Yerinde Dönüşüm projesi başvuru şartları nedir, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. 17 Temmuz itibarıyla başlayan başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Peki, Yerinde Dönüşüm Projesi nedir, hangi illerde var? İşte, tüm merak edilenler…

Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

Yerinde Dönüşüm başvurusu e-devlet ile araştırılıyor. 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofisleri vatandaşla birlikte süreç yönetilecek. Konuya dair soruları Bakan Özhaseki yanıtladı. Yerinde Dönüşüm başvuru şartları ve tarihleri afet bölgesindeki vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. e-Devlet sisteminin yanı sıra ALO 181 hattından da projeye başvuru alınabilecek. Peki, Yerinde Dönüşüm projesi nedir, ne demek, nasıl başvurulur? İşte, detaylar…

Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLADI!

Bakan Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor! Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz.

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Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler.

Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

YERİNDE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ NEREDE?
Projeye müracaatların yapılacağı 22 adet Yapım ve Dönüşüm Ofisi ilk etapta 5 şehirde kurulacak:

HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.

KAHRAMANMARAŞ:Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin

MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.

ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.

GAZİANTEP: İslahiye, Nurdağı..

Yerinde Dönüşüm başvuru e-devlet ekranı erişime açıldı! 2023 Yerinde Dönüşüm projesi nedir, başvuru şartları neler, hangi illerde, nasıl başvurulur?

YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞVURU ŞARTLARI, KREDİ MİKTARI VE ÖDEME PLANI

Yerinde Dönüşüm projesinde yapısını kendi yapmak isteyenlere destek verilecek mi?

Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde kredi ödemeleri nasıl olacak?

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.

Yerinde Dönüşüm projesinden kimler, hangi koşullarda yararlanabilecek?

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.

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