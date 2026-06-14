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Haberler Fotohaber Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 22:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 22:17

Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır? için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı

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Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?

Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?

Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?

A-Nisan

B-Haziran

C-Ekim

D-Aralık

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Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?

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-D

Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hangi ayda kutlanır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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