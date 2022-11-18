Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, birçok başarılı öğrenci yetiştiren usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Bir döneme damga vuran efsane isim ölüm yıldönümünde "Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Devlet Sanatçısı unvanına sahip olmasının dışında usta isim UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilmişti. Ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Peki, Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar.