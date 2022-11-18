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Haberler Fotohaber Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter'in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:41

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter'in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...

Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, birçok başarılı öğrenci yetiştiren usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Bir döneme damga vuran efsane isim ölüm yıldönümünde "Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Devlet Sanatçısı unvanına sahip olmasının dışında usta isim UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilmişti. Ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Peki, Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar.

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter’in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...

"Hanım", "Beyaz Melek", "Kızım Ayşe" ve "Pembe Kadın"ın da aralarında olduğu çok sayıda film ve sayısız tiyatro oyununda yer alan Türkiye'nin yıldız oyuncusu "Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?" sorularıyla bugün gündemdeki yerini aldı. Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden tam 3 yıl geçti. İşte filmleri ve yer aldığı eserlerle zihnimize kazınan Yıldız Kenter hakkında merak edilen tüm detaylar.

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter’in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...

YILDIZ KENTER KİMDİR?
Kenter, 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi İngiliz asıllı Nadide Kenter, babası diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak tamamlayan Kenter, on bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

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Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter’in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılan Yıldız Kenter, Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. ilerleyen zamanda ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalarda bulundu. 1962'de tiyatro hizmetleri nedeniyle "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunu tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü? Yıldız Kenter’in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti...

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergileyen başarılı oyuncu, 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü.Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yaptı. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü. 1994'te "Olağanüstü Yorum" ödülünü alan Kenter, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri ilan edildi. Aynı zamanda "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü'' verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan oyuncu, 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından onur ödülü verildi. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999'da Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü almaya hak kazandı.

Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebi ile 17 Kasım 2019 tarihin de 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, birçok başarılı öğrenci yetiştiren usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

DİZİLERİ - FİLMLERİ
1951 Vatan İçin

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın

1967 Yaşlı Gözler

1971 Anneler ve Kızları

1971 Elmacı Kadın

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe

1974 Bir Ana Bir Kız

1983 Zulüm O

1988 Hanım

1999 Güle Güle

2001 Büyük Adam Küçük Aşk

2005 Sen Ne Dilersen

2007 Beyaz Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı

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