100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergileyen başarılı oyuncu, 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü.Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yaptı. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü. 1994'te "Olağanüstü Yorum" ödülünü alan Kenter, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri ilan edildi. Aynı zamanda "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü'' verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan oyuncu, 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından onur ödülü verildi. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999'da Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü almaya hak kazandı.

Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebi ile 17 Kasım 2019 tarihin de 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, birçok başarılı öğrenci yetiştiren usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

1951 Vatan İçin

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın

1967 Yaşlı Gözler

1971 Anneler ve Kızları

1971 Elmacı Kadın

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe

1974 Bir Ana Bir Kız

1983 Zulüm O

1988 Hanım

1999 Güle Güle

2001 Büyük Adam Küçük Aşk

2005 Sen Ne Dilersen

2007 Beyaz Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı