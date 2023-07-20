Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz 2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, detaylar…
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|5.056
8.476
11.200
13.683
|524,01624
459,86273
507,61745
481,45033
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|11.027
16.841
18.300
19.716
|510,95328
439,38869
495,89589
468,63637
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|15.537
24.127
25.600
27.403
|503,12503
426,70036
485,38720
454,81646
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|19.381
26.123
26.200
25.518
|497,21067
423,51815
484,66170
458,06055
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Matematik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.614
34.558
38.300
40.420
|496,81636
411,22322
469,19954
433,74011
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|20.973
28.160
29.000
27.822
|494,71871
420,44845
480,96518
454,07754
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|25.266
34.091
35.300
36.346
|488,61562
411,82375
472,97816
440,04730
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|29.075
37.160
38.100
35.988
|483,50170
407,87074
469,43049
440,60482
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|30.017
43.145
45.900
48.604
|482,20758
400,43601
459,98770
421,80485
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|32.598
41.341
41.400
42.262
|478,91417
402,59571
465,43571
431,05056
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|34.612
40.592
37.200
34.407
|476,33972
403,56465
470,55637
443,14916
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|38.518
46.546
48.900
48.175
|471,42170
396,43280
456,50156
422,43701
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|46.178
51.756
47.100
41.240
|462,07905
390,12780
458,58987
432,51182
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
80+2
60+2
|72
72
82
62
|47.436
46.853
44.900
33.587
|460,67200
396,07043
461,12003
444,56592
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|47.547
55.952
51.000
51.008
|460,54471
385,42349
454,03976
418,32857
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
—
1
|48.118
Dolmadı
Dolmadı
79.417
|459,85927
Dolmadı
Dolmadı
382,16448
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|49.462
56.591
58.200
59.840
|458,24052
384,72075
445,83283
406,38728
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|50.704
57.003
54.700
55.588
|456,77282
384,24844
449,78912
412,02183
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|56.555
60.177
66.200
67.842
|450,03917
380,79571
436,63760
395,98483
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|62.737
73.218
70.900
72.889
|443,09405
367,43441
431,17168
389,87551
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
140+4
140+4
|134
134
144
144
|64.251
58.814
54.800
45.339
|441,45306
382,28501
449,64316
426,53422
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.934
76.044
79.700
82.494
|438,49980
364,66632
421,23457
378,66320
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.151
67.138
64.100
71.103
|437,16823
373,52762
439,08845
392,02865
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.506
81.206
68.100
67.800
|430,37237
359,61889
434,47972
396,02652
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|74.608
76.869
73.000
75.829
|430,24605
363,88031
428,84603
386,35389
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|74.874
90.209
90.900
98.752
|429,97242
351,49049
409,08040
361,70881
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|78.831
Dolmadı
—
—
|425,92744
Dolmadı
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|78.936
90.344
92.900
96.604
|425,81540
351,38010
407,05321
363,85983
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|83.970
99.871
103.000
109.940
|420,75938
343,29233
396,57580
351,31991
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|85.092
101.109
94.300
102.569
|419,60663
342,29089
405,47228
357,98752
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|96.062
103.582
85.900
83.529
|409,17894
340,19986
414,46986
377,48965
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|98.859
113.046
104.000
102.117
|406,61907
332,56982
395,29690
358,45508
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|99.244
144.907
172.000
190.252
|406,24208
310,74460
341,01390
299,44589
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|115.672
144.820
154.000
172.942
|391,70909
310,79958
353,48273
308,09067
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|117.624
136.596
134.000
136.225
|390,09546
315,97147
368,15455
330,47884
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|171.793
163.366
159.000
184.263
|352,41279
300,08087
349,44509
302,29717
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|177.870
193.949
151.000
134.618
|348,89619
284,89579
355,28334
331,62350
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|180.953
213.618
199.000
234.139
|347,21119
276,47105
325,55959
281,21545
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|188.673
226.256
236.000
254.104
|343,06152
271,41914
307,41515
274,26318
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|209.019
220.116
187.000
148.273
|332,94626
273,88699
331,88109
322,40117
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.075
7.641
6.740
7.369
|457,20061
423,06777
442,39224
435,01877
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
33
|13.437
15.602
19.600
Dolmadı
|433,33719
388,76072
385,84457
Dolmadı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|24.514
43.517
43.300
53.605
|422,68794
353,46014
394,85670
375,61645
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|25.731
47.122
49.400
62.697
|421,56486
350,75266
390,84783
369,38466
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|82.578
106.525
110.000
116.362
|386,94577
317,34775
359,43272
340,20126
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|85.197
77.529
72.200
82.442
|385,64321
331,41204
377,92215
357,43908
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|87.337
69.183
45.400
54.718
|384,62513
336,12441
393,40618
374,82684
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|108.689
124.460
128.000
130.242
|374,99608
309,88028
351,83250
334,21121
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|133.761
144.555
120.000
103.590
|364,90424
302,35253
355,03324
346,25945
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|311.440
343.115
296.000
327.776
|316,81760
255,91590
298,87106
279,76321
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.696
12.737
15.400
17.431
|418,17482
368,59681
393,98324
396,22869
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.247
12.129
11.900
10.151
|415,08841
369,81961
400,91959
409,03237
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.581
11.209
10.600
12.281
|410,98162
371,84068
403,72496
404,63242
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|39.600
35.152
33.000
39.460
|384,55109
340,32209
372,09299
373,95132
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|53.074
59.860
48.200
37.355
|375,58650
323,21204
359,87395
375,58548
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|55.005
69.941
44.700
46.600
|374,47269
317,91073
362,38016
368,94090
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|75.530
94.818
82.100
88.755
|363,77832
306,95984
341,06289
347,43858