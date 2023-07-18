Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas YTÜ taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:23

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas YTÜ taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılında üniversiteye kayıt olmak üzere tercih yapan adayların gündeminde yer alıyor. Bu okulda öğrenim görmek isteyen adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için YÖK ATLAS'tan yardım alıyor. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanları ile tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, YTÜ kaç puanla alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları; YÖK ATLAS ile tercih yapmaya hazırlanan adayların odağında yer alıyor. İstanbul'da yer alan üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri adayların puan türüne göre hayli ilgi görüyor. Bu kapsamda tercih yapmaya hazırlanan adaylar Yıldız Teknik Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuyla bu okulun ön lisans ve lisans bölümlerinin güncel taban puanları ve kontenjanları hakkında inceleme yapıyor. İşte 2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması.

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 5.056
8.476
11.200
13.683		 524,01624
459,86273
507,61745
481,45033
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 11.027
16.841
18.300
19.716		 510,95328
439,38869
495,89589
468,63637
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 15.537
24.127
25.600
27.403		 503,12503
426,70036
485,38720
454,81646
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 19.381
26.123
26.200
25.518		 497,21067
423,51815
484,66170
458,06055
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Matematik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.614
34.558
38.300
40.420		 496,81636
411,22322
469,19954
433,74011

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 20.973
28.160
29.000
27.822		 494,71871
420,44845
480,96518
454,07754
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 25.266
34.091
35.300
36.346		 488,61562
411,82375
472,97816
440,04730
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 29.075
37.160
38.100
35.988		 483,50170
407,87074
469,43049
440,60482
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 30.017
43.145
45.900
48.604		 482,20758
400,43601
459,98770
421,80485
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 32.598
41.341
41.400
42.262		 478,91417
402,59571
465,43571
431,05056
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 34.612
40.592
37.200
34.407		 476,33972
403,56465
470,55637
443,14916
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 38.518
46.546
48.900
48.175		 471,42170
396,43280
456,50156
422,43701

2023 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 46.178
51.756
47.100
41.240		 462,07905
390,12780
458,58987
432,51182
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
80+2
60+2		 72
72
82
62		 47.436
46.853
44.900
33.587		 460,67200
396,07043
461,12003
444,56592
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 47.547
55.952
51.000
51.008		 460,54471
385,42349
454,03976
418,32857
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1


1		 48.118
Dolmadı
Dolmadı
79.417		 459,85927
Dolmadı
Dolmadı
382,16448
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 49.462
56.591
58.200
59.840		 458,24052
384,72075
445,83283
406,38728
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 50.704
57.003
54.700
55.588		 456,77282
384,24844
449,78912
412,02183
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 56.555
60.177
66.200
67.842		 450,03917
380,79571
436,63760
395,98483
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 62.737
73.218
70.900
72.889		 443,09405
367,43441
431,17168
389,87551
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
140+4
140+4		 134
134
144
144		 64.251
58.814
54.800
45.339		 441,45306
382,28501
449,64316
426,53422
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.934
76.044
79.700
82.494		 438,49980
364,66632
421,23457
378,66320
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.151
67.138
64.100
71.103		 437,16823
373,52762
439,08845
392,02865
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.506
81.206
68.100
67.800		 430,37237
359,61889
434,47972
396,02652
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 74.608
76.869
73.000
75.829		 430,24605
363,88031
428,84603
386,35389
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 74.874
90.209
90.900
98.752		 429,97242
351,49049
409,08040
361,70881
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Makine Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 78.831
Dolmadı

 425,92744
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 78.936
90.344
92.900
96.604		 425,81540
351,38010
407,05321
363,85983
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 83.970
99.871
103.000
109.940		 420,75938
343,29233
396,57580
351,31991
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 85.092
101.109
94.300
102.569		 419,60663
342,29089
405,47228
357,98752
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 96.062
103.582
85.900
83.529		 409,17894
340,19986
414,46986
377,48965
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 98.859
113.046
104.000
102.117		 406,61907
332,56982
395,29690
358,45508
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 99.244
144.907
172.000
190.252		 406,24208
310,74460
341,01390
299,44589
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 115.672
144.820
154.000
172.942		 391,70909
310,79958
353,48273
308,09067
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 117.624
136.596
134.000
136.225		 390,09546
315,97147
368,15455
330,47884
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 171.793
163.366
159.000
184.263		 352,41279
300,08087
349,44509
302,29717
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnşaat Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 177.870
193.949
151.000
134.618		 348,89619
284,89579
355,28334
331,62350
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 180.953
213.618
199.000
234.139		 347,21119
276,47105
325,55959
281,21545
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 188.673
226.256
236.000
254.104		 343,06152
271,41914
307,41515
274,26318
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 209.019
220.116
187.000
148.273		 332,94626
273,88699
331,88109
322,40117
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.075
7.641
6.740
7.369		 457,20061
423,06777
442,39224
435,01877
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
33		 13.437
15.602
19.600
Dolmadı		 433,33719
388,76072
385,84457
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 24.514
43.517
43.300
53.605		 422,68794
353,46014
394,85670
375,61645
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 25.731
47.122
49.400
62.697		 421,56486
350,75266
390,84783
369,38466
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 82.578
106.525
110.000
116.362		 386,94577
317,34775
359,43272
340,20126
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 85.197
77.529
72.200
82.442		 385,64321
331,41204
377,92215
357,43908
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 87.337
69.183
45.400
54.718		 384,62513
336,12441
393,40618
374,82684
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 108.689
124.460
128.000
130.242		 374,99608
309,88028
351,83250
334,21121
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 133.761
144.555
120.000
103.590		 364,90424
302,35253
355,03324
346,25945
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 311.440
343.115
296.000
327.776		 316,81760
255,91590
298,87106
279,76321
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.696
12.737
15.400
17.431		 418,17482
368,59681
393,98324
396,22869
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.247
12.129
11.900
10.151		 415,08841
369,81961
400,91959
409,03237
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.581
11.209
10.600
12.281		 410,98162
371,84068
403,72496
404,63242
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 39.600
35.152
33.000
39.460		 384,55109
340,32209
372,09299
373,95132
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 53.074
59.860
48.200
37.355		 375,58650
323,21204
359,87395
375,58548
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 55.005
69.941
44.700
46.600		 374,47269
317,91073
362,38016
368,94090
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 75.530
94.818
82.100
88.755		 363,77832
306,95984
341,06289
347,43858
SON DAKİKA