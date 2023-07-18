YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas YTÜ taban puanları, SÖZ, SAY, EA bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları; YÖK ATLAS ile tercih yapmaya hazırlanan adayların odağında yer alıyor. İstanbul'da yer alan üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri adayların puan türüne göre hayli ilgi görüyor. Bu kapsamda tercih yapmaya hazırlanan adaylar Yıldız Teknik Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuyla bu okulun ön lisans ve lisans bölümlerinin güncel taban puanları ve kontenjanları hakkında inceleme yapıyor. İşte 2023 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması.