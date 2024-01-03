Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Meteor yağmuru nedir ve nasıl oluşur sorularıyla küçükten büyüğe herkesin gündemindeki yerini aldı. Ocak ayında görülecek yağmur izleyenlere görsel şölen sunacak. Uzayda bulunan küçük kaya parçalarının yoğun bir şekilde kaymasıyla birlikte görülen doğa olayı gündemde. Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün gibi sorularla arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, 2024 meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?