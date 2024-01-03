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Haberler Fotohaber Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:54

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte meteor yağmuru 2024 için de geri sayım başladı. Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid ismindeki yağmur gökyüzü gözlemcilerinin gündeminde. Üç gece boyunca sürmesi beklenen yoğun yağışı kaçırmak istemeyenler meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün görülecek sorularına yanıt arıyor. Kuzey yarımküreden görülecek yağmurda fotoğraf makineleri ve kameralar hazır bulunacak. Peki, meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nedir ve nasıl oluşur?

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Meteor yağmuru nedir ve nasıl oluşur sorularıyla küçükten büyüğe herkesin gündemindeki yerini aldı. Ocak ayında görülecek yağmur izleyenlere görsel şölen sunacak. Uzayda bulunan küçük kaya parçalarının yoğun bir şekilde kaymasıyla birlikte görülen doğa olayı gündemde. Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün gibi sorularla arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, 2024 meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı. Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmurunun saate 120 adet yıldız kaymasıyla tam 3 gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Zirve noktanın 4 Ocak Perşembe günü yaşanması bekleniyor.

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Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Kuzey yarımkürede görülecek yağmurun saat 23.00'ten sabah kadar takip edilmesi bekleniyor. Her yıl gözlemlenen yağmur meteorların en yoğun şekilde hareket ettiği gök olayları arasında.

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey yarımküreden takip edilecek yağmur Türkiye'den de görülebilecek. Özellikle gökyüzünün açık olduğu boş alanlarda yağmurun izlenmesi bekleniyor.

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmur Ocak ayında en yoğunlarından birini yaşayacak.

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