Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı! 2024 Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:54
Yeni yılın gelmesiyle birlikte meteor yağmuru 2024 için de geri sayım başladı. Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid ismindeki yağmur gökyüzü gözlemcilerinin gündeminde. Üç gece boyunca sürmesi beklenen yoğun yağışı kaçırmak istemeyenler meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün görülecek sorularına yanıt arıyor. Kuzey yarımküreden görülecek yağmurda fotoğraf makineleri ve kameralar hazır bulunacak. Peki, meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nedir ve nasıl oluşur?