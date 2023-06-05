Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:54

YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bozdağ'dan görevi devralan Yılmaz Tunç hayatı ile en çok merak edilen isimler listesinde girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabine listesi tek tek duyuruldu. Bunlardan en çok gündem olan isim ise Yılmaz Tunç oldu. Bu noktada Yılmaz Tunç kimdir? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu sorusuna yanıt arıyor. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İşte tüm bilgiler