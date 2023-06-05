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Haberler Fotohaber YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:54

YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bozdağ'dan görevi devralan Yılmaz Tunç hayatı ile en çok merak edilen isimler listesinde girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabine listesi tek tek duyuruldu. Bunlardan en çok gündem olan isim ise Yılmaz Tunç oldu. Bu noktada Yılmaz Tunç kimdir? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu sorusuna yanıt arıyor. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İşte tüm bilgiler

YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yılmaz Tunç kimdir sorusunun yanıtı yeni kabine listesi belli olur olmaz merak edildi. Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları bu noktada vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1971 doğumlu Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde doğmuştur. Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Peki, 2023 yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Işte hayatına dair bilgiler…

YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

YENİ ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ OLDU!

Başkan Erdoğan bugün yeni Kabineyi açıkladı. Yeni dönemde Adalet Bakanı olarak Yılmaz Tunç görev alacak.

İşte Yılmaz Tunç'un hayatına ilişkin bilgiler;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir.

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YILMAZ TUNÇ HAYATI: Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

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