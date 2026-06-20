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YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 22:07
YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?
Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS süreci 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler, AYT puan türüyle öğrenci alan bölümleri ve üniversite seçeneklerini araştırmaya başladı. Şu aşamada tercih dönemi başlamamış olsa da adaylar, taban puanlar ve başarı sıralamaları gibi verileri inceleyerek hazırlık yapıyor. 2026 YKS sonuçları sonrasında bölümlere dair detaylı değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.