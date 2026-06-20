Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 22:07

YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS süreci 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler, AYT puan türüyle öğrenci alan bölümleri ve üniversite seçeneklerini araştırmaya başladı. Şu aşamada tercih dönemi başlamamış olsa da adaylar, taban puanlar ve başarı sıralamaları gibi verileri inceleyerek hazırlık yapıyor. 2026 YKS sonuçları sonrasında bölümlere dair detaylı değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.

  • ABONE OL
YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

2026 YKS sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde tamamlandı ve öğrenciler sonuç sürecine doğru ilerlerken bölüm araştırmalarına başladı. Adaylar özellikle AYT puanıyla öğrenci alan lisans programlarını inceleyerek üniversite seçeneklerini karşılaştırıyor. Şu an için herhangi bir tercih süreci başlamış değil, ancak taban puanlar ve başarı sıralamaları üzerinden ön hazırlık yapılıyor. 2026 YKS sonrası yerleştirme sürecine yönelik araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

YKS AYT İLE ALAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI!

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puanlar, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Tercih döneminde adaylar, önceki yılın yerleştirme puanları ve sıralamalarını referans alarak tercihlerini hazırlıyor. ÖSYM'nin 2025 yılına ait ön lisans ve lisans programlarının puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2026 YKS üniversite tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 bölüm ve üniversite seçimi yapabilecek. Tercihlerin geçerli olabilmesi için sisteme giriş yapılması ve onay işleminin mutlaka tamamlanması gerekiyor. Bu süreçte adayların tercih kılavuzundaki açıklamaları dikkatle incelemesi öneriliyor.

YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

Listeler, YKS tarafından yayımlanan ön bilgilendirme amaçlı 2025 tercih kılavuzuna göredir. Kılavuzun son hali yayımlandıktan sonra değişiklik gösterebilir:

YKS AYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA