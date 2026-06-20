YKS 2026 AYT TABAN PUANLARI ve SIRALAMALARI: AYT ile alım yapan bölümler hangileri,kaç puanla alıyor?

YKS AYT İLE ALAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI!

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puanlar, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Tercih döneminde adaylar, önceki yılın yerleştirme puanları ve sıralamalarını referans alarak tercihlerini hazırlıyor. ÖSYM'nin 2025 yılına ait ön lisans ve lisans programlarının puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.